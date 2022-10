Toni Pipitone, ex marito di Piera Maggio/ “Denise è mia figlia, straziato dopo la scomparsa”

Toni Pipitone è l’ex marito di Piera Maggio: la piccola Denise Pipitone ha preso da lui il cognome, sebbene non fosse il suo padre naturale. La verità è venuta alla luce soltanto al momento della scomparsa, avvenuta il 1° settembre 2004 a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. La bambina era nata dall’unione extra-coniugale tra la mamma e Pietro Pulizzi, mentre l’uomo si trovava in Toscana per lavoro. Nei primi anni di vita della figlia, tuttavia, la coppia continuò a vivere normalmente il proprio matrimonio.

“Lavoravo tutto il giorno per far vivere serenamente la mia famiglia, ogni mese inviavo loro quasi l’intero compenso. Nel 1999 chiesi a mia moglie di trasferirsi anche lei in Toscana con nostro figlio Kevin, ma non voleva lasciare la sua casa”, ha raccontato in passato in una lettera a Quarto Grado. Un anno dopo la nascita di Denise. “All’inizio del 2000 Piera mi informò della gravidanza”. Non aveva mai immaginato che la secondogenita potesse non essere sua figlia. “Nel 2002 tornai a vivere in Sicilia, non volevo andare più via”.

Chi è Toni Pipitone, l’ex marito di Piera Maggio: il rapporto con Denise Pipitone

Toni Pipitone, ex marito di Piera Maggio, ha cresciuto la piccola Denise come se fosse sua figlia naturale, essendo all’insaputa di quella che era la verità. Il tutto fino alla scomparsa della bambina, che aveva poco meno di quattro anni. “Mi è crollato il mondo addosso”, ha ammesso. Per Toni Pipitone, tuttavia, non è mai cambiato l’amore che nutre per la secondogenita. “Ho perso mia figlia, che per me era tutto. Ho sopportato un dolore che non auguro a nessuno, è stato molto straziante”.

In questi anni Toni Pipitone ha preferito però rimanere in silenzio e seguire le vicende da lontano. “Non sono mai stato assente. Ho partecipato ai tre gradi di giudizio grazie al mio avvocato che mi ha sempre rappresentato e informato dei fatti. Ho mantenuto sempre continui contatti”, ha ribadito. La verità sul caso però non è ancora venuta alla luce e di questo non può che soffrirne.

Toni Pipitone, ex marito Piera Maggio: cosa fa oggi?

Cosa fa oggi Toni Pipitone, l’ex marito di Piera Maggio? Le difficoltà riscontrate dopo la scomparsa della piccola Denise sono state tante, anche a livello lavorativo. “Mi sono sentito solo e abbandonato”. In merito alla sua vita attuale non si sa molto, dato che ha preferito rimanere lontano dai riflettori.

Ha ripreso comunque la sua professione di muratore e continua a vivere in Sicilia. Dopo il divorzio dalla prima moglie, inevitabile dopo le vicissitudini successive alla sparizione della figlia, Toni Pipitone ha ritrovato l’amore. Adesso, infatti, è sposato con Marisa. “Ora anche grazie a mia moglie sono un uomo più consapevole, anche delle mie debolezze”, ha ammesso.











