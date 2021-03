Tonina, figlia bulgara di Nino Manfredi e Svetlana Bogdanova/ Un mutuo per liquidarla dall’asse ereditario

Nino Manfredi ha avuto tre figli – Roberta, Luca e Giovanna – dalla moglie Erminia Ferrari. In tanti anni di matrimonio, l’ex indossatrice ha dovuto perdonare molte scappatelle al marito e una figlia nata in Bulgaria. Tonina Manfredi, nata nel 1985, è nata da una relazione extraconiugale dell’attore con la traduttrice Svetlana Bogdanova, mentre si trovava in Bulgaria per un film. È stata proprio la moglie di Manfredi a raccontare la vicenda al Corriere della Sera: “La donna in questione era una bulgara, che diceva di essere attrice ma non era vero, lo tempestava di lettere ammirate, poi di telefonate, voleva assolutamente conoscerlo e lui… in una notte di “follia” trascorsa a Sofia per lavoro, ha fatto centro: lo soprannominai Zorro. E ha dovuto riconoscere la figlia, ma è toccato a me l’ingrato compito di andare in Bulgaria ad affrontare la situazione”.

Erminia Ferrari, moglie Nino Manfredi/ Al fianco di Nino Manfredi fino alla fine

Tonina Manfredi: figlia di Nino Manfredi, nata da una scappatella

Tonina è stata riconosciuta come figlia legittima di Nino Manfredi il 26 giugno 2002 dalla Corte d’Appello di Sofia. Successivamente la ragazza ha reclamato la sua parte di eredità: “Nino negò, disse che era uno scherzo, era la corruzione dei tribunali bulgari. Tonina venne al funerale di papà, alcuni tratti di famiglia li ho riconosciuti. Abbiamo dovuto fare un mutuo per liquidarla dall’asse ereditario”, ha raccontato il figlio Luca in una recente intervista al Corriere della Sera. Nel 2003, mentre l’attore era ricoverato in ospedale dopo un ictus, nacque una disputa tra la famiglia Manfredi e Tonina. La figlia bulgara, tramite la madre Svetlana Bogdanova, chiese l’interdizione del padre per incapacità di intendere e di volere e la nomina di un tutore per amministrare i beni dell’attore romano.

LEGGI ANCHE:

Come è morto Nino Manfredi?/ L'ictus e la lunga degenza in ospedaleLUCA MANFREDI, FIGLIO NINO MANFREDI/ “Papà da ragazzino l’ho cercato tanto, poi…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA