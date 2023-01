Tonino, padre Valerio Scanu morto per Covid/ “La persona più buona del mondo”

Valerio Scanu: il padre Tonino morto per Covid a 64 anni

Valerio Scanu, tra gli “affetti stabili” di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, ha perso il padre Tonino il 23 dicembre 2020 per colpa del Covid. Tonino Scanu, ex dipendente comunale, aveva 64 anni. Il padre di Valerio Scanu è stato ricoverato un mese e mezzo al Mater Olbia: “Prima di finire in ospedale, a novembre, mio padre, che era andato in pensione da un anno, fece l’albero di Natale.

Luigi Calcara, fidanzato Valerio Scanu/ "Proposta di matrimonio all'uomo che amo"

Tutti i giorni che è stato in ospedale c’era questo albero con un angelo sopra. Ho detto ‘vediamo se accade il miracolo’, invece non è accaduto nessun miracolo”, ha raccontato il cantante a Today. La morte del genitore gli è stata comunicata in piena notte: “Mi ha devastato. Io mi convincevo che lui sarebbe guarito all’improvviso ma…” , ha ricordato a oggi è un altro giorno.

Sonia Cavenago, madre Valerio Scanu / "Ci somigliamo, forse per questo ci sfuggiamo"

Valerio Scanu ricorda il padre Tonino

A Today Valerio Scanu ha confessato che non voleva partecipare al funerale del padre Tonino: “Non volevo vedere quella scena che poi ho visto: questo copribara con una stella di Natale e sentire mia madre che mentre lo chiudevano gli augurava buon Natale. È stata una pugnalata”. Negli ultimi due anni Valerio Scanu ha spesso ricordato il padre Tonino sui social. “Ho sempre visto mio Babbo come Highlander… la persona più buona ma anche più forte del mondo… l’uomo che in ogni situazione sapeva prendere le redini e gestirla al meglio, anche le più drammatiche…”, ha scritto poco dopo la morte del genitore. Il cantante ricorda spesso il padre Tonino con questo proverbio: “Nella vita non contano i passi che fai, né le scarpe che usi, ma le impronte che lasci…”

Valerio Scanu/ “Luigi Calcara non si aspettava le nozze, fra di noi colpo di fulmine”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valerio Scanu (@valerio_scanu)













© RIPRODUZIONE RISERVATA