Tony Cairoli ultima gara/ Motocross, Gp Mantova: il 9 volte iridato si ritira!

Quest’oggi sarò di scena l’ultima tappa del mondiale 2021 della Motocross e sarà dunque il Gran premio di Mantova 2021 a fare da scenario l’ultima gara di Tony Cairoli. Come già annunciato diverse settimane fa il campionissimo siciliano ha deciso di appendere il casco al chiodo e dunque di lasciare il mondo delle corse, dove pure ha raggiunto in carriera traguardi eccezionali. Davvero non ci sono parole per raccontare la carriera leggendaria del pilota nativo di Patti: Tony Cairoli ha davvero fatto la storia del motocross e dopo 36 anni l’azzurro è pronto a dire addio.

Solo dando pochi numeri ecco che spiccano per l’azzurro a tabella ben 9 titoli mondiale complessivi, 94 gran premi vinti, 179 podi ottenuti in 277 gare disputate: assieme ovviamente grandissime emozioni e soddisfazioni che ha regalato all’italia e ai suoi tifosi, come gli appassionati delle due ruote. C’è dunque tanta emozione oggi per l’ultima gara di Tony Cairoli di motocross, e al Gran premio di Mantova siamo sicuro che i suoi fan regaleranno il saluto migliore.

ULTIMA GARA TONY CAIROLI: IL SICILIANO LASCIA AL TOP

Dopo dunque 36 anni di onoratissima carriera, Tony Cairoli è pronto al ritorno e dunque oggi il Gp di Mantova sarà la sua ultima gara: ma pure in terra lombarda sarà anche ultima prova del mondiale 2021 della classe regina, titolo per cui lo stesso siciliano a lungo è rimasto in lizza, combattendo da vero leone. Se per colpa di qualche infortunio di troppo, il decimo titolo per il pilota di Patti si è progressivamente allontanato nelle ultime settimane, pure Cairoli lascia le corse quando è ancora al top.

Ce lo dicono i numeri, visto che alla viglia dell’ultima gara del mondiale MXGP la classifica iridata lo vede ancora alla quarta posizione con ben 534 punti da parte e soprattutto con alle spalle parecchie prestazioni preziose, come abbiamo visto a Pietramurata. E chissà che anche oggi l’azzurro possa regalarci un’emozione: nell’ultima gara di Tony Cairoli ci attendiamo una vera e propria impresa per il nove volte iridato, l’ultima di una carriera straordinaria.

