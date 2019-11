Tony Colombo bloccato dai vigili: concerto abusivo/ “Non c’erano permessi, scusatemi”

Nuovi problemi per Tony Colombo. Il cantante neomelodico, recentemente protagonista dei salotti tv per le nozze trash e i presunti legami con la camorra, ha dovuto interrompere un concerto alla Pignasecca, nel cuore di Napoli, perché è risultato abusivo. Quando sono arrivati i vigili è infatti emerso che non c’era alcuna autorizzazione per l’esibizione in occasione dell’inaugurazione di un negozio di abbigliamento. Non c’era neppure per il palco che stavano montando: era tutto abusivo. Tony Colombo aveva già cominciato a cantare, infatti stava intrattenendo i suoi fan con i suoi successi in attesa che venisse montato il palco dai suoi collaboratori. Ma i vigili sono intervenuti, facendosi largo tra la folla, e poi hanno chiesto di vedere le autorizzazioni. Il concerto ha subito quindi uno stop improvviso e imprevisto. Lo stesso cantante neomelodico catanese, napoletano di adozione, si è poi scusato sui social, spiegando il motivo per il quale ha dovuto smettere di suonare.

TONY COLOMBO BLOCCATO DAI VIGILI: CONCERTO ABUSIVO

«Scusateci per questa esibizione mancata, ma purtroppo senza permessi non si possono fare le feste», ha detto Tony Colombo in un video pubblicato su Instagram. Il marito di Tina Rispoli ha spiegato che non ci si può esibire senza le autorizzazioni del Comune, della Siae e per l’occupazione del suo pubblico. Ma la domanda sorge spontanea: non lo sapeva già? «Io ho dovuto interrompere quando purtroppo mi sono accorto che non c’erano i permessi. È giusto che sia così, le feste devono essere autorizzate», ha spiegato Tony Colombo. Il cantante, dunque, ha spiegato di aver scoperto in un secondo momento che mancavano i permessi. «Vorrei scusarmi, spero che non capiti più anche perché io non farò mai più esibizioni senza le giuste autorizzazioni». La situazione intanto è stata segnalata anche alla Questura di Napoli, competente per le questioni di ordine pubblico. Nelle prossime ore scatteranno i verbali per il concerto abusivo e per l’occupazione di suolo pubblico.

