Tony Effe, fidanzato di Taylor Mega / Quarantena bollente, la coppia ha deciso che..

Pubblicità

Tony Effe è fidanzato con Taylor Mega da circa sei mesi. In realtà la storia tra i due era cominciata molto tempo prima, per poi essere interrotta in seguito ad alcune incomprensioni. Il frontman della Dark Polo Gang, infatti, aveva cominciato una storia con la modella Vittoria Ceretti, mentre Taylor si era fidanzata con Giorgia Caldarulo, dando vita ad una chiacchieratissima relazione. Lo scorso gennaio, tuttavia, Tony Effe e Taylor Mega sono tornati insieme, prima di partire per una vacanze rilassante alle Maldive. La coppia sembra aver ritrovato una certa sintonia e la quarantena forzata per via del coronavirus, paradossalmente, pare aver agevolato l’unione tra i due.

Tony Effe, dopo la quarantena con Taylor Mega il ritorno a Roma

Lo dimostrano d’altra parte i filmati postati sui vari social come Tik Tok. Tony Effe e Taylor Mega si sono divertiti condividendo video provocanti e siparietti romantici. Durante una live con Sonia Bruganelli, Taylor Mega aveva confermato che la sua storia d’amore con Tony Effe stesse andando a gonfie vele. Appena terminato il lockdwon forzata, la coppia è partita per Roma per riprendere i propri impegni lavorativi. Tra un impegno e l’altro non hanno smesso di scambiarsi gesti romantici.



© RIPRODUZIONE RISERVATA