Tony Hadley cade in camerino e canta seduto al concerto in Calabria/ Come sta? “Ha riportato due fratture”

Tony Hadley, l’ex leader degli Spandau Ballet, prima del concerto di Ferragosto a Palmi a Reggio Calabria è scivolato nel camerino. Nonostante lo spiacevole inconveniente ha tenuto lo stesso il live con la sua band esibendosi davanti a 20mila persone, seduto su uno sgabello con una fasciatura alla gamba. Il primario del reparto di ortopedia dell’Ospedale civile “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme dove il 63enne cantante britannico si è recato ha formulato la diagnosi: ha riportato la frattura della rotula e la rottura del legamento rotuleo.

Ricordiamo che prima dell’evento in Piazza Primo Maggio per la festa popolare della Varia di Palmi, Hadley ha ricevuto il Riccio d’Argento di Fatti di Musica di Ruggero Pegna quale Music Legends Award ai miti della musica mondiale. Tony Hadley, dopo l’infortunio subito, è stato costretto ad annullare il concerto di questa sera a Campitello Matese.

Chi è Tony Hadley, l'ex leader degli Spandau Ballet

Ricordiamo che Anthony Patrick Hadley, noto come Tony Hadley, è un cantante britannico pop, soul e swing, ed ex frontman degli Spandau Ballet, gruppo musicale leader del cosiddetto movimento New romantic. In un’intervista al portale exitwell nel mese di giugno, il cantante parlò del suo pensiero sulla musica italiana e dei tanti duetti fatti con cantanti del nostro paese: “Sono stati tutti fantastici, molto professionali. Il bello della musica italiana è che è molto melodica e penso che questo sia il motivo per cui nei primi anni Ottanta gli italiani ascoltavano così tanto gli Spandau Ballet, in particolare le canzoni più melodiche. Anche se pensi alla storia della musica italiana, le canzoni sono sempre state incredibilmente melodiche”.

