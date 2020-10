Tonya/ Video, su Rai 3 il film con Margot Robbie nei panni di Tonya Harding

Tonya va in onda su Rai 3 per la prima serata di oggi, giovedì 22 ottobre, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2017 negli Stati Uniti d’America da diverse case cinematografiche con la regia curata da Craig Gillespie mentre il soggetto e la sceneggiatura sono stati scritti da Steven Rogers. Si tratta della biografia di su Tonya Harding. Il montaggio è stato realizzato da John Axelrad in collaborazione con Lee Haugen, la scenografia porta la firma di Jade Healy mentre le musiche della colonna sonora sono di Tatiana S. Riegel. Nel cast spiccano tra gli altri Margot Robbie, Sebastian Stan, Allison Janney, Julianne Nicholson, Paul Walter Hauser, Bobby Cannavale e Caitlin Carver.

Tonya, la trama del film

In Tonya viene raccontata l’incredibile storia di una campionessa di pattinaggio artistico nata a Portland, nello stato dell’Oregon e di nome Tonya. Un destino radioso che tuttavia è stato fortemente voluto da sua madre la quale le ha imposto la pratica del pattinaggio artistico fin da quando aveva soltanto 4 anni di età. Il rapporto con la madre è piuttosto conflittuale anche perché la donna si dimostra estremamente dura nei suoi confronti fino a renderle uno stile di vita assolutamente impossibile da seguire. Con il passare degli anni la ragazza dovrà fare i conti con questi continui scontri con la madre e soprattutto dovrà portare avanti questa passione non potendo affinare le proprie qualità artistiche anche perché la madre le fa da coach e le impone soltanto esercizi ferri che le permettano di avere un fisico davvero straordinario. Dopo avere litigato nuovamente con la madre, decide di scappare dall’ambito familiare sposando ancora giovanissima il ragazzo di nome Jeff.

Sembra essere la svolta della sua carriera e della sua vita, ma ben presto l’uomo si dimostrerà estremamente violento portando conseguenze disastrose anche in ambito sportivo. Infatti dopo aver dimostrato a tutto il mondo di essere in possesso di un incredibile talento, la ragazza stecca alcuni importanti appuntamenti come le Olimpiadi Invernali del 1991. A questo punto per la grande delusione decide di abbandonare il marito e di tornare a vivere a Portland dove intraprende una vita molto semplice che la vede lavorare nei panni di cameriera per un locale cittadino. Tuttavia una sua grande estimatrice decide di darle una mano e dopo averla rintracciata si offre di sostenerla nella preparazione per le successive Olimpiadi Invernali che diventeranno ben presto per lei il trampolino di lancio per una carriera in una vita troppo spesso caratterizzata da violenze ed abusi anche dal punto di vista psicologico. In questo contesto, la ragazza proverà anche a ricucire il rapporto con la madre che dal proprio canto rimarrà ferma sulle proprie convinzioni.

Video, il trailer del film “Tonya”





© RIPRODUZIONE RISERVATA