Topi nella cucina del Grande Fratello Vip 2022/ Andrea: “Grossi come pantegane”

Topi nella casa del Grande Fratello Vip 2022?

Nuovi inquilini nella casa del Grande Fratello Vip 2022? Sembrerebbe proprio di sì. Nessun nuovo concorrente, almeno per il momento, ma degli ospiti speciali di cui hanno avvertito la presenza Andrea Maestrelli e Antonino Spinalbese mentre si trovavano in cucina. I due, mentre chiacchieravano in cucina la scorsa notte, hanno sentito degli strani rumori. Non essendoci altre persone in giro, i due hanno immediatamente pensato ad un animale. Il mistero è stato svelato quando l’ex di Belen Rodriguez, rivolgendosi agli autori, ha comunicato la presenza dei topi.

“Guardate che ci sono i topi!”, ha detto Antonino rivolgendosi agli autori. Spinalbese ha così provato a vedere e a fermare i topi. Reazione totalmente diversa da parte di Andrea Maestrelli che non ha nascosto di avere paura dei topi.

La reazione di Andrea Maestrelli

Dopo aver sentito i rumori, convinto della presenza dei topi in casa, Andrea Maestrelli ha cercato conforto nell’amico Antonino Spinalbese. “Anto sicuro sono topi, 100%. Ma è uno soltanto o più? Sì, oddio sì sono loro, sono proprio quelli grossi come pantegane. Dai non gli rompere le scatole ti prego. Non è che sfondano qualcosa e poi entrano ovunque? Che dici? L’anno scorso un concorrente si è svegliato e ha messo il piede su un topo?! Ma che stai a dì dai finiscila”, le parole di un Andrea terrorizzato come riporta Biccy.

“Dai fratè ti prego, no non mi avvicino e non mi affaccio nel mobile! Non hai capito, forse tu non hai capito. No fratè te non hai capito, io c’ho proprio paura in questo momento. Poi dobbiamo scappare alle due di notte. Non li stuzzicare. Smettila che ho paura davvero“, ha aggiunto per poi raccontare l’avvistamento a Milena Miconi.

