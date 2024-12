Zeudi Di Palma, la richiesta degli autori al Grande Fratello 2024

Come stanno le cose tra Zeudi Di Palma e Emanuele Fiori al Grande Fratello 2024? Nelle scorse ore la modella ed ex Miss Italia ha ‘denunciato’ un atteggiamento da parte di Emanuele Fiori, che avrebbe toccato la ragazza sotto le coperte. Episodio che ha scatenato le lacrime della stessa Zeudi Di Palma, esplosa in lacrime dopo l’accaduto e andata dai suoi compagni di gioco al Grande Fratello 2024 per cercare conforto. Zeudi Di Palma sarebbe però finita nel mirino degli autori, che hanno chiamato Ilaria Galassi in studio e a lei hanno chiesto di non tornare sull’argomento: “Sono andata in confessionale e mi hanno chiesto di non parlare più di questo, sarebbe meglio” ha confessato la gieffina ai compagni di gioco.

Zeudi Di Palma è stata punzecchiata anche da Shaila Gatta sul tema, con l’ex velina di Striscia la notizia che ha chiarito: “Io questa cosa l’ho vissuta davvero, vorrei che non si strumentalizzasse su questo argomento così serio”.

Zeudi Di Palma e la rivelazione su Emanuele Fiori: cosa è accaduto

L’ex Miss Italia si è lasciata andare a rivelazioni sull’accaduto con Emanuele Fiori la scorsa notte nella casa del Grande Fratello 2024. Zeudi Di Palma aveva svelato a Chiara Cainelli l’accaduto, ricostruendo la vicenda: “Io mi sono alzata perché se poi mi arrabbio…amore, non mi devi toccare, io mi sono dovuta alzare controvoglia”. E ha chiarito di aspettarsi delle scuse da parte di Emanuele. In un’altro video che ha preso sempre più piede sui social, Emanuele Fiori nel letto ha provato ad abbracciare la compagna di gioco e lei manifesta chiaramente il suo fastidio: “No Lele, basta”.

Zeudi Di Palma è poi finita in lacrime dopo la questione, con Luca Calvani che ha notato il momento complicato della compagna di gioco al Grande Fratello 2024 insieme a Jessica Morlacchi, con l’argomento poi divenuto centrale nella Casa.