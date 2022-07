Topic a Battiti Live 2022/ Il grande amore per la fidanzata Maya Liedtke

Topic, si balla a Battiti Live 2022

C’è anche Topic nel cuore della musica di Battiti Live 2022. Il famoso disc jockey è pronto a ritagliarsi uno spazio da protagonista nella puntata di questa sera, martedì 26 luglio, dove farà ballare il pubblico con le sue hit di maggiore successo. Esploso in termini di popolarità un paio d’anni fa con Breaking me, singolo tormentone dell’estate 2020, e con Solo para ti con Alvaro Soler, Topic è diventato un profilo molto apprezzato a livello internazionale.

Ma cosa sappiamo sul suo conto e sul suo percorso artistico? Intanto Topic, pseudonimo di Tobias Topic, è nato il 23 marzo del 1992 a Solingen, in Germania, dove vive attualmente. Lavora come dj, musicista e produttore discografico e ha costruito in breve tempo una carriera di tutto rispetto.

Topic, il successo con Breaking Me e vita privata

Topic è entrato nel cuore del pubblico italiano con alcuni tormentoni musicali, tra cui il singolo estivo Breaking me (feat. A7S). Il suo debutto avviene invece nel 2014 con Light It Up, in collaborazione con Jona Stelle. Per quanto riguarda la vita privata, possiamo evincere grazie ai social che vanta una splendida donna al suo fianco, ovvero Maya Liedtke.

Di lei sappiamo davvero poco, sul web infatti non sono molte le informazioni sul suo conto. Tutto ciò che è risaputo lo si deve al suo profilo Instagram, dove scrive che si occupa di immobiliare a Dubai. Originaria anche lei della Germania, sembra essere molto felice insieme al fidanzato dj.

