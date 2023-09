Topo paralizzato torna a camminare/ Studio Losanna: “Terapia innovativa che rigenera i nervi”

Un topo completamente paralizzato è tornato a camminare nonostante avesse subito una lesione completa del midollo spinale. Come si legge sul sito di SkyTg24, il merito è di una terapia innovativa che permette la rigenerazione dei nervi, e che ne ripristina la mobilità, consentendogli di ricongiungersi con gli obiettivi naturali all’interno del corpo. A realizzare quello che sembrerebbe essere quasi un miracolo è stata l’università svizzera Politecnico Federale di Losanna, che ha pubblicato uno studio sulla rivista Science, attraverso cui si evincono i primi passo verso lo sviluppo di una tecnologia necessaria per rendere questa terapia disponibile anche per gli essere umani.

I topi con cui è stata sperimentata la terapia hanno ricominciato a camminare anche se l’andatura non è proprio identica a quella dei topi “normali”, piuttosto, assomigliano a quei roditori che sono guariti da lesioni solo parziali. In ogni caso il risultato è straordinario, soprattutto se si pensa che gli animali avevano subito una lesione completa del midollo spinale. Mark Anderson del centro svizzero NeuroRestore e della fondazione di ricerca Wyss Center, fra gli autori dello studio guidato da Jordan Squair, ha spiegato: “Cinque anni fa, abbiamo dimostrato che le fibre nervose possono essere rigenerate anche attraverso lesioni del midollo spinale anatomicamente complete”.

TOPO PARALIZZATO TORNA A CAMMINARE: COME FUNZIONA LA TERAPIA

E ancora: “Ma ci siamo anche resi conto che questo non era sufficiente per ripristinare la funzione motoria poiché le nuove fibre non riuscivano a connettersi ai punti giusti sull’altro lato della lesione”.

Questa inedita terapia lavora su più fronti, a cominciare dall’attivazione dei geni responsabili della rigenerazione delle fibre nervose, quindi regola le proteine che permettono questa crescita, e infine, somministra delle molecole-guida che attirano i nervi in via di riparazione verso i loro bersagli naturali. Una notizia straordinaria che giunge in concomitanza con l’annuncio di Neuralink, la start up di Musk, circa l’avvio del reclutamento di volontari per installare nel cervello un chip che dovrebbe permettere alle persone paralizzate di tornare a camminare.

