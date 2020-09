Torino Film Festival/ Il TFF cambia passo: nuova identità visiva ma non solo

Il Torino Film Festival cambia passo, le buone premesse non mancano di certo. Oggi, giovedì 24 settembre 2020, si è tenuta la conferenza stampa dalla Mole Antonelliana per presentare alcune delle novità che riguarderanno il TFF38 e le edizioni successive. Uno degli elementi di forte novità è la nuova identità visiva, che andrà a riannodare i fili con il simbolo della città: parliamo della Mole Antonelliana, in particolare la stella a dodici punte che ne costituisce il punto più alto. Ma non solo.

Il Torino Film Festival sarà diffuso, sdoppiandosi tra sala e web: aumentano i luoghi della kermesse e, grazie a My Movies, sarà a disposizione una sala virtuale di 500 posti per vedere tutti i film del concorso. «In questo anno ci siamo mossi nel cercare di proporre contenuti online e anche in sala, nel creare sinergie con il territorio, nell’accettare le nuove sfide e soprattutto nel cercare di spingerci avanti verso sfide tecnologiche innovative», le parole del direttore Museo del Cinema. Domenico Di Gaetano.

TORINO FILM FESTIVAL: TUTTE LE NOVITÀ

«Il Piemonte c’è, il Piemonte è in grado di continuare a organizzare gli eventi in sicurezza», il commento del presidente di Regione Piemonte, Alberto Cirio, nel corso della conferenza stampa odierna riguardante le novità del Torino Film Festival. E il governatore azzurro ha già avuto modo di vedere un film che rappresenterà uno degli eventi speciali del TFF38: parliamo del docufilm The Truffle Hunters, il docufilm diretto e prodotto da Michael Dweck e Gregory Kershaw che racconta la vita di alcuni anziani cercatori del tartufo d’Alba, dei loro rituali, del loro rapporto con i cani e con il territorio.

Per conoscere i film del programma ufficiale di quest’anno bisogna attendere fine ottobre, ma il direttore Stefano Francia di Celle ha iniziato a fornire qualche anticipazione. Come già raccontato ai microfoni de Il Sussidiario, verranno selezionati meno film rispetto agli anni scorsi con l’obiettivo di valorizzare e lanciare sul mercato quelli presenti. Il concorso principale comprenderà 12 film, stesso numero per i cortometraggi. «Uguaglianza di genere e diversità culturale verranno fortemente considerate nella selezione dei film», ha anticipato il neo direttore del Torino Film Festival.

Qui di seguito il programma delle Masterclass confermate del TFF38:

Imprevedibile Stefania con Stefania Sandrelli e Andrea Occhipinti, a cura di Massimo Sordella

Spedizione torinese con Aleksandr Sokurov e i suoi allievi, a cura di Alena Shumakova

La natura nel cinema con Giorgio Diritti e Paolo Pejrone, a cura di Gian Luca Favetto

Formare le nuove generazioni di filmmaker e attivisti con Mohsen Makhmalbaf, a cura di Fedra Fateh e Vahid Rastgou

Cinema e uguaglianza sociale per un mondo più giusto e sostenibile con Waad Al Kateabe Taghi Amirani, a cura di Fedra Fateh

Women in film: le voci in evoluzione delle donne nel cinema, ospiti in via di definizione, a cura di Fedra Fateh



