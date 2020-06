Torino, mamma si getta da balcone con figlia/ Per sfuggire a incendio: gravi entrambe

Pubblicità

Si getta dal balcone con la figlia di pochi mesi in braccio per sfuggire alle fiamme divampate nel suo appartamento. È accaduto a Torino, dove nella mattinata di oggi, venerdì 12 giugno, è divampato un incendio. Le fiamme sono partite all’interno del palazzo di via Rondissone 30, in Barriera di Milano, in particolare dall’ascensore del palazzo. Si sono poi diffuse all’interno di un appartamento al terzo piano dove viva la famiglia Sene, di origini senegalesi. La mamma, 30enne, in preda al panico si è lanciata dal terzo piano insieme alla figlia di 8 mesi, facendole da scudo. La donna ora è ricoverata all’ospedale San Giovanni Bosco in gravi condizioni. La figlia è stata portata prima al Maria Vittoria, poi è stata trasferita al Regina Margherita, secondo quanto riportato da La Stampa, in considerazione del quadro neurologico. Gli altri condomini sono stati evacuati e portati in ospedale per intossicazione da fumo.

Pubblicità

INCENDIO TORINO, MAMMA SI GETTA DA BALCONE CON FIGLIA

Nel frattempo, sono scattati i controlli dei vigili del fuoco per ricostruire in modo preciso cosa ha causato l’incendio, oltre che per verificare l’agibilità del palazzo. Secondo quanto riportato da Quotidiano.net, l’ascensore, dove è partito l’incendio, è un vecchio impianto ancora in legno. La mamma, poco dopo mezzogiorno, è stata portata in camera operatoria. Cadendo in strada ha, infatti, riportato un trauma toracico con pneumotorace, fratture multiple del bacino e fratture esposte ad entrambi gli arti inferiori. Il padre, invece, al momento dell’incendio non era in casa perché al lavoro. In tutto le famiglie evacuate con le autoscale sarebbero 15, quattro i piani del palazzo interessati dal fumo. Un’anziana è rimasta intossicata a causa del fumo che ha invaso tutto il palazzo. Si trovava in un appartamento vicino, ma comunque non risulta grave dai primi accertamenti a cui è stata sottoposta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA