Torta alla marijuana a Monza: 8 studenti intossicati/ “Dicevano di vedere i fantasmi”

Sono finiti nei guai e nel contempo all’ospedale, otto studenti universitari che hanno consumato una torta alla marijuana. Come riferito dalle agenzia di stampa Ansa e Adnkronos, il gruppo è rimasto intossicato per aver consumato alte quantità della droga leggera e l’episodio si è verificato di preciso in quel di Monza. Il tutto è avvenuto nella notte passata, fra giovedì 13 e venerdì 14 luglio 2023, così come riferito dai carabinieri della compagnia brianzola.

La segnalazione ai militarmi dell’Arma sarebbe giunta dal personale del 118 dopo che questo era stato contattato per un’intossicazione di tipo alimentare. I carabinieri hanno accertato la vicenda, dopo una ricostruzione preliminare, e in base a quanto si legge su una nota ufficiale gli otto ragazzi universitari di cui 4 frequentanti la facoltà di Medicina, si sarebbero ritrovati in un appartamento in cento città a Monza, affittato agli stessi, e avevano organizzato una cena fra amici. Il gruppo, forse per divertirsi un po’ di più, avrebbero deciso di preparare una torta alla marijuana ma il risultato è stato disastroso.

TORTA ALLA MARIJUANA A MONZA: “FORTI MALESSERI DOPO LA PRIMA FETTA”

Subito dopo averla ingerita, infatti, i giovani hanno accusato “forti malesseri – si legge – tali da richiedere l’intervento di due ambulanze e un’auto medica”. Una volta che i militari sono giunti presso l’abitazione del gruppo, i giovani sono apparsi “smarriti – descrivono i carabinieri – con vuoti di memoria e difficoltà ad esprimersi. Qualcuno si limitava a riferire di vedere i fantasmi”.

Si tratta di tutti ragazzi poco più che ventenni residenti in quel di Monza e nei paesi limitrofi. Alcuni sono stati trasportati in ospedale presso gli ospedali monzesi per una sospetta intossicazione, mentre altri hanno rifiutato le cure. In ogni caso sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei carabinieri: non è chiara se sia stata aperta un’indagine, di conseguenza al momento non è dato sapere se siano state sollevate delle accuse.

