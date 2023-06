Al Bano e Romina Power, quanto è durato il matrimonio e perché è finito/ “Colpa della Marijuana…”

Al Bano e Romina Power, dal sodalizio musicale al matrimonio nel 1970

E’ indubbio che il mondo dello spettacolo, in tutte le sue diverse sfaccettature e ambiti, via continuamente di stimoli e complicità. Le collaborazioni sono quasi una costante quando si tratta di arte; sodalizi che spesso possono sfociare anche in un meraviglioso rapporto sentimentale. Nel panorama italiano, una coppia “iconica” è senza dubbio quella formata da Al Bano Carrisi e Romina Power. Insieme hanno fatto la storia della musica oltre che vissuto anni d’amore intenso e impreziositi dal dono della nascita.

Loredana Lecciso, stoccata a Romina Power dopo gli 80 anni di Al Bano/ "Ho fatto un passo indietro…"

Stando alle tante fonti presenti in rete, il primo incontro tra Al Bano e Romina Power sarebbe avvenuto a ridosso degli anni sessanta. In poco tempo tra i due, oltre alla bellezza di una collaborazione artistica, sarebbe nato anche un sentimento forte. Dieci anni dopo, il 26 luglio del 1970, decisero infatti di suggellare quel sentimento con il grande passo del matrimonio. La notizia chiaramente incrementò la notorietà artistica della coppia che per anni ha dominato palcoscenici e progetti discografici. Dal Festival di Sanremo ai tour internazionali, Al Bano e Romina Power coltivano in maniera congiunta il sogno musicale senza dimenticare l’importanza della famiglia.

Jasmine Carrisi, figlia Al Bano: il rapporto con Romina Power/ "Non fa parte del mio nucleo…"

Al Bano, rivelazione choc sui motivi della rottura con Romina Power: “Fumava quella robaccia…”

Nel corso della loro lunga e profonda unione, Al Bano e Romina Power hanno anche portato avanti il sogno di una famiglia felice. Dal loro amore sono infatti nati ben 4 figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Junior. La primogenita purtroppo è stata anche fonte di estremo dolore per i due artisti; la sua sparizione nella prima metà degli anni novanta è ancora oggi un mistero ma che non lascia spazio alla rassegnazione. Entrambi infatti non hanno mai perso la speranza, ma inevitabilmente quel forte dolore ha forse avuto un impatto anche sulla reciproca stabilità sentimentale.

Chi sono Tyrone Power e Linda Christian, genitori Romina Power/ "Mia madre era una calamita…"

Come racconta il portale Leggo, dopo la scomparsa di Ylenia Carrisi, pare che Romina Power abbia avuto un cambiamento emotivo e comportamentale che avrebbe portato al logoramento della relazione con Al Bano. Proprio il cantante – come riporta il portale – avrebbe ammesso tale condizione in una recente intervista rilasciata per il settimanale Oggi. “Lo dico per la prima volta: il problema fu la marijuana…” – avrebbe spiegato il cantante come riporta Il Corriere dello Sport – “Romina fumava quella robaccia anche quattro volte al giorno. E lo faceva da anni, ancor prima della scomparsa di Ylenia. Era un’altra donna. Fumava ed era allegra; finito l’effetto, si intristiva e piangeva. Era irriconoscibile. Non esprimeva più quell’attaccamento alle cose, la passione per la vita, per quello che avevamo vissuto e costruito quegli anni. Fu l’inizio della fine“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA