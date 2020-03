Toscana, Rossi vs “vacanzieri delle zone rosse”/ “Ordinanza Coronavirus: a casa!”

Tutta Italia zona rossa, il coronavirus sta colpendo anche la Toscana e il presidente Enrico Rossi è pronto a scendere in campo. Il governatore, esponente di Liberi e Uguali, ha pubblicato un video su Facebook in cui annuncia la firma su un’ordinanza per chiedere a chi è arrivato nelle ultime ore dalla Lombardia e, più in generale, dalle zone rosse di tornare a casa. Una mossa mirata per cercare di contenere l’emergenza e bloccare l’eventuale diffusione del Covid-19, anche se non mancano le polemiche per l’attacco fin troppo diretto. Ecco le parole di Rossi: «È stato positivo che il governo abbia assunto anche per tutto il resto del Paese, quindi anche per noi, l’ordinanza che ci equipara alla Lombardia e alle altre zone che hanno una diffusione del virus piu’ ampia della nostra. Sono misure precauzionali che servono a contenere, a limitare la diffusione».

CORONAVIRUS TOSCANA, L’ATTACCO DI ENRICO ROSSI

«Sono dispiaciuto che non ci sia un esplicito richiamo, nell’ordinanza di ieri del presidente del Consiglio, ai ‘vacanzieri’ che sono venuti in Toscana per fuggire dalle zone rosse a tornare alle loro case, prima di tutto per motivi di salute perché solo nelle zone di residenza possono avere l’assistenza del medico di famiglia e del medico pediatra», ha aggiunto Enrico Rossi come riporta La Nazione, annunciando poi l’ordinanza di cui vi abbiamo parlato in precedenza: «Oggi provvedero’ a intervenire su questo tema con un’ordinanza personale su cui chiedero’ al governo di rafforzare con elementi sanzionatori la mia richiesta che faccio a queste persone». Attese novità nel corso delle prossime ore, Enrico Rossi opta per il pugno duro…

