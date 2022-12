Tosse, come curarla? Farmaci e rimedi naturali/ “Pigne, malva e caloriferi bassi”

La tosse sta colpendo sette italiani su dieci in questo periodo dell’anno, e fra questi sono tantissimi coloro che non sanno come curare questo fastidioso “malanno”. L’argomento è stato ampiamente trattato stamane durante la puntata di Uno Mattina, in diretta su Rai Uno, dove vi erano ospiti Alessandro Zanasi, pneumologo e presidente Associazione Italiana Studio Tosse, nonchè Ciro Vestita, medico fitoterapeuta. “Una tosse stizzosa può comparire durante le virosi stagionali – ha esordito Zanasi – dura solitamente una settimana se legata al virus e si risolve in modo spontaneo. Una tossa acuta insorge improvvisamente dura qualche gionro e sparisce, una tossa cronica invece persiste nel tempo solitamente è causata da patologie importanti, bronchite, asma… se la tosse dura più di qualche giorno è meglio rivolgersi al medico piuttosto che fare da se”. In merito ai rimedi farmacologici più usati per combattere la tosse, l’esperto ha spiegato: “Variano a seconda della tipologia di tosse, con tosse grassa si usano prodotti muco attivi per eliminare le secrezioni perchè se permangono nei bronchi possono provocare complicanze. Con tosse stizzosa servono farmaci sedativi perchè la tosse produce infiammazione e si produce altra tosse, si innesca un circolo vizioso che va interrotto”.

Il medico ha quindi aggiunto: “Non dobbiamo tanto aspettare se abbiamo la tosse, si interviene subito cercando di calmare la tosse, parliamo di tosse stagionali, mentre una tosse cronica va gestita da medico per capire cosa c’è sotto, la si cura curando la causa che la produce, sedandola non la si cura. Terapie innovative? La scienza sta andando avanti ma dal 1980 ad oggi non abbiamo avuto farmaci nuovi. Il prossimo anno dovrebbe entrare in commercio una nuova molecola che agisce a livello centrale inibendo i ricettori che innescano lo scatenamento della tosse”. Poi Zanasi ha concluso dicendo: “Il reflusso gastro esofageo è una delle cause di tosse più sottovalutate soprattutto di inverno si chiama reflusso atipico e non da irritazione”.

TOSSE, COME CURARLA? TANTI RIMEDI NATURALI, DALLE PIGNE AL MIELE

Per quanto riguarda i rimedi naturali per contrastare la tosse, Ciro Vestita ne ha elencati moltissimi: “L’eucalipto è un primo rimedio naturale, basta piantarla perchè emana sostanza volatili che ci fanno benissimo, sotto forma chimica invece tramite latte e miele fa benissimo, già il sapore dolce dell’alimento permette al cervello di produrre sostanze che lenisco la tosse, e poi la propoli, nel momento in cui spruzzi un po’ di propoli stai immediatamente meglio”.

E ancora: “La pigna è importante perchè ci sono tante resistenze batteriche, è un metodo antico con grande validità ma anche la malva con una ciotola di acqua bollente, che fluidifica il muco. Sono terapie antichissime e a costo zero, ci sono sostanze batterocide che ti fanno stare meglio. I semi di vino per fare il cataplasma – ha continuato Ciro Vestita sui rimedi naturali anti tosse – crea una blanda irritiazione e arrivano più globuli bianchi sulla faringe per combattere la tosse. Tenere anche i termosifoni bassi è importante, l’aria essiccata può dare problemi soprattutto nei bimbi, usare anche antiacari e cambiare spesso le lenzuola. Quando date un pupazzo al bimbo per dormire – ha concluso – questo diventa un ricettore di acari, usatene due, uno nel congelatore e l’altro lo date al bimbo”.

