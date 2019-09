TOTO CUTUGNO E IL CANCRO/ “Avevo tumore alla prostata: Al Bano mi ha salvato”

Toto Cutugno e il cancro: una vicenda che nei mesi scorsi ha scioccato l’Italia e che a raccontare è stato lo stesso cantante. Ospite a Verissimo di Silvia Toffanin, Toto Cutugno si è aperto raccontando come nel 2007 gli venne diagnosticato un tumore alla prostata. La sua situazione era gravissima e se Toto è riuscito a salvarsi è stato soltanto grazie all’intervento chirurgico di un luminare della medicina che gli è stato fatto conoscere dall’amico e collega Al Bano Carrisi. Queste le parole pronunciate da Toto Cutugno:”Mi hanno portato al San Raffaele. Al Bano mi ha fatto conoscere il chirurgo che ha operato suo suocero e che mi ha salvato la vita. Io sono un miracolato. Mi godo la vita, perché è un dono di Dio e va vissuta al massimo”.

TOTO CUTUGNO E IL CANCRO

Parole genuinamente sincere quelle pronunciate da Toto Cutugno, protagonista della puntata di oggi di Techetechetè, in relazione alla sua esperienza con il cancro. Dopo avere sperimentato la malattia, l’approccio alla vita del cantante è cambiato in maniera radicale. Lo ha detto chiaramente lui stesso a Silvia Toffanin nel corso dell’intervista a Verissimo di qualche mese fa:”Senza fare male a nessuno, senza essere ipocriti. C’ho un carattere di mer*a, ma almeno ho una bella anima. Avevo un tumore maligno alla prostata che è salito ai reni e mi hanno tolto un rene. Ogni mese devo andare a fare una visita. Ora sto bene, l’unico problema che ho è che ai concerti non posso camminare tanto”. Insomma, un’esperienza forte, dalla quale Toto Cutugno è riuscito in ogni caso a tirare fuori il meglio e che oggi ha fatto di lui un uomo diverso. Forse anche migliore…

