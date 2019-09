Toto Cutugno/ “Scrivo musica con amore”, ma da 11 anni niente album (Techetechetè)

Toto Cutugno ha scritto pagine importanti della canzone italiana, come racconterà stasera Techetechetè su Rai Uno, dichiarando di fare musica per amore. L’artista però ha deciso di chiudersi in un silenzio ermetico da ben undici anni. Dal 2008, quando uscì Un falco chiuso in gabbia, l’artista ha deciso di non incidere più album nonostante nel 2010 siano uscite due raccolte e cioè I miei Sanremo e Ritratto. Ha deciso di prendere una strada diversa negli ultimi anni, come conferma la partecipazione nell’ultima edizione di Ora o mai più nella squadra dei giudici. E’ sembrato pimpante e molto preparato anche se di questi particolari non avevamo assolutamente nessun dubbio.

Toto Cutugno, l’accusa dell’Ucraina

Toto Cutugno ha fatto parlare di sé sulle pagine di cronaca nel marzo scorso, ma nn per colpa sua. Il 15 marzo infatti un gruppo di deputati ucraini hanno fatto sapere che avrebbero precluso l’ingresso nel paese dell’artista, considerato una minaccia per loro. Tra i promotori di questa scelta c’era Viktor Romanyuk che aveva avviato richiesta ufficiale a Vasily Gritsak il capo dei servizi segreti dell’Ucraina, SBU. Lo stesso artista si era detto deluso e arrabbiato per queste scelte perché non aveva mai preso posizioni politiche in carriera se non quella di un incontro con Vladimir Putin che si era andato a complimentarsi con lui alla fine di un concerto.

Vettel canta Toto Cutugno

Di recente si è tornato a parlare di Toto Cutugno anche durante i festeggiamenti del 90esimo anniversario della Ferrari. Sul palcoscenico allestito in Piazza Duomo abbiamo visto Sebastian Vettel cantare una strofa di uno dei suoi brani più famosi, “L’italiano”. Sicuramente è stato un bel gesto da parte del pilota che è alla guida della monoposto del cavallino rampante dal 2015. Una dimostrazione di grande attaccamento nei confronti del nostro paese che ha così rivelato di amare a dismisura. Ancora una volta la canzone del cantautore toscano è diventata simbolo dell’essere italiani e dei valori che riguardano il nostro straordinario paese. Sarà onorato lui ancor più che queste doti le abbia lette tra le righe del brano un ragazzo tedesco.



