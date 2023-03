Totò Schillaci e Barbara Lombardo, I Siculi Pechino Express/ Coppia in affanno

Totò Schillaci e Barbara Lombardo: debutto non facile a Pechino Express 2023

Non è di certo iniziata nel migliore dei modi l’avventura dei Siculi a Pechino Express 2023. Totò Schillaci e la moglie Barbara Lombardo faticano a calarsi nelle dinamiche del reality e nella prima puntata perdono tempo durante la prima prova, rallentando pure la ricerca di un passaggio. L’ex attaccante della nazionale azzurra prova a sfruttare la sua fama per accelerare il passo verso il traguardo, ma con gli indiani non scatta il feeling. La fantasia e l’estro, di sicuro, non mancano a Totò Schillaci, che infatti mostra ai passanti una sua foto di quando calcava i campi da calcio.

Menziona ovviamente la Juventus, mentre la moglie si presta cantando Notti Magiche, l’iconica collana sonora di Italia 90. Anche in questo caso le cose non vanno per il verso giusto e la coppia deve fare i conti con la totale indifferenza degli abitanti del posto. La prima puntata, dunque, ha regalato pochissime gioie a Totò e sua moglie Barbara, che perlomeno hanno evitato l’eliminazione.

Totò Schillaci e Barbara Lombardo, la coppia dei Siculi suscita simpatia e non solo…

Di sicuro la coppia dei Siculi ha suscitato simpatia nel pubblico, che apprezza soprattutto l’ex calciatore. Una persona che sembra avere grande voglia di tornare a sorridere e di mettersi in discussione, senza prendersi troppo sul serio. Commuovente la situazione che l’attaccante ha affrontato negli ultimi mesi, nei quali ha dovuto fare i conti con una brutta malattia. “Mi è stato diagnosticato un tumore al colon retto. A febbraio mi hanno operato per la prima volta, due mesi dopo la seconda. Adesso sto bene ma e mi sono ripreso ma è stato un momento molto difficile. Da calciatore ho avuto la fortuna di vivere tante esperienze e questa la paragono ad un mondiale”, ha raccontato Schillaci in una intervista prima di partire per Pechino Express. La sua partecipazione al reality di Sky, insieme all’amata moglie Barbara, è dunque di per sé già una grande vittoria.

