Lo scorso 18 settembre ci ha lasciati un’icona dello sport, uomo copertina dei Mondiali di Italia ‘90. Totò Schillaci non è riuscito a vincere la partita più importante, quella contro il tumore al colon scoperto nel 2022. Un calvario che ha vissuto con determinazione, con grande voglia di vivere e senza mai pensare di mollare. Purtroppo, una polmonite ha reso ancora più gravi le sue condizioni già severe nell’ultimo periodo, portandolo a passare a miglior vita. Dopo la camera ardente di ieri, questa mattina – venerdì 20 settembre 2024 – si celebreranno i funerali di Totò Schillaci per un toccante ultimo saluto all’ex calciatore.

La diretta funerali di Totò Schillaci, come anticipato, si terranno questa mattina – venerdì 20 settembre 2024 – alle ore 11.30 nella Cattedrale di Palermo. L’ultimo saluto e la toccante messa in onore dell’ex calciatore saranno affidate al monsignor Filippo Sarullo mentre il rituale della benedizione della salma del compianto sportivo sarà compito dell’arcivescovo Corrado Lorefice.

Diretta streaming funerali Totò Schillaci: atteso un gran flusso di persone per l’addio all’ex calciatore

Per la diretta funerali di Totò Schillaci è chiaramente atteso un gran numero di persone; oltre agli affetti più cari, familiari, amici e colleghi saranno sicuramente tanti i cittadini e gli appassionati che cercheranno di osservare un commosso silenzio presso la Cattedrale di Palermo per partecipare all’ultimo saluto per Totò Schillaci, scomparso lo scorso 18 settembre 2024 a causa di una grave malattia.

Il grande affetto degli appassionati per Totò Schillaci è stato evidente già nella giornata di ieri con la meravigliosa e toccante sfilata dei cittadini di Palermo e non solo che, in occasione della camera ardente allestita allo stadio Renzo Barbera, hanno ricordato con commozione il compianto ex calciatore. Un flusso inesauribile di persone è passato a rendere omaggio a Totò Schillaci a partire dalle 7 del mattino; segno evidente di come a distanza di anni sia ancora nel cuore degli appassionati, tanto per le sue gesta calcistiche quanto per la sua ‘seconda vita’ nel mondo della tv.

