Totocalcio 2022, oggi nuova schedina/ Come si gioca, Jackpot e palinsesto concorso 1

Con il nuovo anno torna il Totocalcio, che per rilanciarsi cambia look. In un mondo in continua evoluzione, anche la schedina dello storico concorso ideato dai giornalisti Massimo Della Pergola, Fabio Jegher e Geo Molo, che un tempo si chiamava Sisal, si rinnova. Del resto ha 75 anni e una concorrenza spietata per la quale negli anni gli appassionati sono diminuiti. Si riparte da un gioco a premi rinnovato che prevede da quest’anno nuovi modi di conquistare il Jackpot: Formula Tre, Formula Cinque, Formula Sette, Formula Nove, Formula Undici e Il Tredici. Dunque, le partite vengono divise in due diversi pannelli.

Nel primo, che è composto da otto eventi, vengono inserite le partite più equilibrate, scelte tra quelle in programma tra sabato pomeriggio e domenica sera in Italia, ma anche nei campionati esteri. Nell’altro invece andranno le partite di cartello o di maggior interesse. Come evidenziato da Agimeg, l’apertura delle giocate è oggi, martedì 4 gennaio 2022, a partire dalle ore 07:00, mentre la chiusura della raccolta è fissata alle ore 12:15 del 9 gennaio.

COME SI VINCE AL NUOVO TOTOCALCIO

Con la fine del 2021 si è quindi chiusa anche la storica epoca del Totocalcio “classico”, che aveva aiutato l’Italia a ripartire dopo la seconda guerra mondiale. Arriva una versione più moderna per rilanciare questo gioco. La dinamica di base, il famoso 1X2, resta invariata: ciò che cambia sono le formule di gioco a disposizione dei giocatori. Quindi, dal prossimo concorso si potrà provare a vincere indovinando 3, 5, 7, 9, 11 o 13 partite. Di queste, alcune saranno obbligatorie e altre opzionali. Si tratta di una nuova metodologia con cui si vogliono attrarre i giocatori storici, ma anche avventori più giovani. Ad ogni tipologia di vincita corrisponde un Jackpot differente proporzionato alla formula prescelta al momento della giocata.

Per la Formula Tre bisogna pronosticare i primi due eventi obbligatori in palinsesto e un evento opzionale a sua scelta. Per la Formula Cinque i primi tre eventi obbligatori in palinsesto e due eventi opzionali a sua scelta. Per la Formula Sette i primi quattro eventi obbligatori in palinsesto e tre eventi opzionali a sua scelta. Per la Formula Nove i primi sei eventi obbligatori in palinsesto e tre eventi opzionali a sua scelta. Per la Formula Undici i primi sette eventi obbligatori in palinsesto e quattro eventi opzionali a sua scelta. Infine, per il Tredici gli otto eventi obbligatori in palinsesto e cinque eventi opzionali a sua scelta. Quando si effettua la giocata, si deve scegliere una sola formula a cui partecipare, quindi non è possibile partecipare a più formule di gioco con la stessa giocata.

LE PARTITE DELLA PROSSIMA SCHEDINA

MATCH OBBLIGATORI

Villarreal – Atletico Madrid

Torino – Fiorentina

Clermont – Reims

Empoli – Sassuolo

Genoa – Spezia

Roma – Juventus

Cagliari – Bologna

Hertha B. – Colonia

MATCH OPZIONALI

Inter – Lazio

Udinese – Atalanta

Venezia – Milan

Napoli – Sampdoria

Hellas Verona – Salernitana

Siviglia – Getafe

Bochum 1848 – Wolfsburg

Lione – Paris Saint Germain

Rayo Vallecano – Betis

Deportivo Alaves – Athletic Bilbao

Osasuna – Cadice

Nantes – Monaco



