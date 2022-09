Totoministri governo centrodestra/ Nomi esecutivo Meloni: Salvini, Tremonti, Bassetti…

I risultati delle elezioni 2022 sono chiari: ha vinto il centrodestra a trazione Fratelli d’Italia. In attesa dei dati definitivi, si inizia a ragionare sul prossimo governo ed è già partito il totoministri. Non ci sono grandi dubbi su chi dovrebbe essere il primo ministro: parliamo di Giorgia Meloni, che ha ribadito a più riprese di essere pronta a ricoprire la carica di presidente del Consiglio.

Complice l’ottimo risultato ottenuto, Fratelli d’Italia giocherà un ruolo importante nella composizione della squadra di governo e il totoministri coinvolge molti esponenti di FdI e personalità vicine alla Meloni. La Lega, spiega Repubblica, è invece chiamata a ridimensionare le proprie richieste: il Carroccio ha raccolto un terzo dei consensi della Meloni. Stesso discorso per Forza Italia di Silvio Berlusconi.

TOTOMINISTRI GOVERNO MELONI: I NOMI

Il totoministri ha un primo enorme dilemma legato a Matteo Salvini. Il segretario della Lega è stato spesso indicato come prossimo ministro dell’Interno, ma pesa il processo in corso in Sicilia per presunti reati commessi nella precedente esperienza al Viminale. Tra le alternative, spiega Repubblica, un altro nome della Lega o di un profilo esterno gradito a Salvini, come il prefetto di Roma Matteo Piantedosi. Il segretario del Carroccio potrebbe comunque essere coinvolto nella squadra di governo in un altro ministero (Agricoltura o Mise).

Il totoministri per quanto riguarda l’Economia vede protagonisti profili soprattutto tecnici. Da settimane si fa il nome di Fabio Panetta, membro del board della Banca centrale europea. Stesso discorso per gli Esteri: in lizza l’ambasciatore Giulio Terzi ed Elisabetta Belloni. Passando ai profili politici, in quota Fratelli d’Italia si fanno i nomi di Giovanbattista Fazzolari (sottosegretario alla Presidenza), Guido Crosetto, Ignazio La Russa e Raffaele Fitto. Per quanto riguarda gli altri partiti, i nomi in allo sono quelli di Antonio Tajani (Difesa o presidenza Camera), Licia Ronzulli e Annamaria Bernini.

