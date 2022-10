Totoministri Governo Meloni, lista nomi/ Agricoltura a FdI, Schillaci-Salute: Esteri…

TOTOMINISTRI DEL GOVERNO MELONI: TUTTI GLI ULTIMI NODI DA SCIOGLIERE

Ultime ore decisive per il totoministri del nuovo Governo Meloni: con la delegazione del Centrodestra a colloquio con il Presidente Mattarella nelle ultime consultazioni al Quirinale, l’attesa è tutta per quanto avverrà nel pomeriggio/sera di quest’oggi. Si attende infatti l’incarico affidato dal Capo dello Stato alla Premier incaricata Giorgia Meloni, con l’ipotesi che circola insistentemente di un “incarico lampo” dove la leader di FdI accetta subito senza riserva e discute direttamente la squadra dei Ministri pronta ormai in tutte le caselle (o quasi). A domanda diretta sul totoministri, Salvini questa mattina si è limitato a confermare «la squadra di Governo è pronta, non vediamo l’ora di cominciare». Restano in realtà ancora alcuni nodi da sciogliere – o quantomeno, quanto filtra ancora non è definitivo riguardo il totoministri del prossimo Governo Meloni.

CRISI ENERGIA/ "Ecco il problema che Italia e Ue non vogliono affrontare"

Agricoltura, Salute, Cultura e Esteri sembrano le caselle in questo momento ancora da “limare” per arrivare alla lista dei nomi definitiva da discutere con il Presidente Mattarella: alle Politiche Agricole, persiste il tentativo della Lega di “piazzare” Gianmarco Centinaio ma il ruolo al momento sembra destinato in quota FdI. Assieme al tecnico Roberto Berutti, salgono le quotazioni nel totoministri per Francesco Lollobrigida: così come sul fronte Farnesina, il favorito resta Antonio Tajani anche se il “caso Berlusconi” potrebbe portare ad una scelta più “diplomatica” con l’ambasciatore Stefano Pontecorvo, il diplomatico Giampiero Massolo oppure le figure politiche di Guido Crosetto (in pole per il MISE) e Adolfo Urso (designato prossimo Ministro della Difesa). Alla Cultura il nome di Giordano Bruno Guerri resiste nel totoministri, insediato però dal direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano e dal deputato FdI Federico Mollicone (in ribasso però le sue quotazioni). Sul fronte Ministero della Salute, scendono le possibilità per Francesco Rocca mentre torna di attualità il nome di Orazio Schillaci, rettore di Tor Vergata e possibile prossimo sostituto di Roberto Speranza.

SCENARIO RECESSIONE/ I conti che non tornano nelle previsioni del FMI

NUOVO GOVERNO MELONI, CHI È CERTO NEL TOTOMINISTRI

Sul resto della squadra, al netto di qualche cambio di “casacca” all’ultimo secondo, la lista dei nomi nel totoministri del Governo Meloni sembra collaudata. Giorgetti all’Economia è un punto fermo, così come Matteo Salvini ai Trasporti e Infrastrutture: da decidere se rimarranno le nomine dei vicepremier (il leader della Lega e Tajani), così come va confermato il ticket Crosetto allo Sviluppo Economico e Picchetto Fratin al MiTE. Sulla Giustizia ormai Berlusconi sembra rassegnato a non vedere Elisabetta Casellati (che andrà alle Riforme), con l’ex magistrato voluto da Giorgia Meloni Carlo Nordio in rampa di lancio per il ruolo di Guardasigilli.

Consultazioni Mattarella, video nuovo Governo/ Pd-M5s-Terzo Polo: “opposizione a Cdx”

Calderone al Lavoro, Calderoli agli Affari Regionali e Musumeci al Sud si aggiungono al totoministri, mentre sulla Disabilità salgono le quotazioni di Alessandra Locatelli della Lega. Santanché al Turismo, Fitto agli Affari Europei e Valditara al MIUR sembrano ormai certi: così come Lupi ai Rapporti con il Parlamento e Colosimo allo Sport. In queste ultime ore nell’attesa dell’incarico a Giorgia Meloni spunta anche l’ipotesi di un “cambio” nella casella del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio: in auge il nome di Alfredo Mantovano, ex parlamentare An, mentre Giovanbattista Fazzolari dovrebbe a questo punto divenire il capo della segreteria di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi

LISTA NOMI (IN AGGIORNAMENTO) SUL TOTOMINISTRI GOVERNO MELONI

Premier: Giorgia Meloni-FdI

Sottosegretario CdM: Alfredo Mantovano-FdI

Segreteria P.Chigi: Giovanbattista Fazzolari-FdI

Trasporti-vicepremier: Matteo Salvini-Lega

Esteri-vicepremier: Antonio Tajani-FI

Economia: Giancarlo Giorgetti-Lega

Interni: Matteo Piantedosi-indipendente

Giustizia: Carlo Nordio-FdI

Lavoro: Marina Elvira Calderone-indipendente

Difesa: Adolfo Urso-FdI

Sviluppo Economico (MISE): Guido Crosetto-FdI

Transizione Ecologica (MiTE): Gilberto Picchetto Fratin-FI

Istruzione (MIUR): Giuseppe Valditara-Lega

Università: Gloria Saccani Jotti-FI

Salute: Orazio Schillaci-indipendente

Cultura: Giordano Bruno Guerri-indipendente o Gennaro Sangiuliano-indipendente

Turismo: Daniela Santanché-FdI

Riforme: Maria Elisabetta Alberti Casellati-FI o Marcello Pera-FdI

Affari Europei: Raffaele Fitto-FdI

Agricoltura: Francesco Lollobrigida-FdI, o Roberto Berutti-indipendente

Rapporti col Parlamento: Maurizio Lupi-NcI

Innovazione Tecnologica: Alberto Barachini-FI

Pubblica Amministrazione: Anna Maria Bernini-FI

Affari Regionali e Autonomie: Roberto Calderoli-Lega

Sud: Nello Musumeci-FdI o Wanda Ferro-FdI

Disabilità: Erika Stefani-Lega

Famiglia e Natalità: Simona Baldassarre-Lega

Sport: Chiara Colosimo-FdI











© RIPRODUZIONE RISERVATA