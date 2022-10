Totoministri Governo Meloni lista nomi/ Bongiorno-Viminale, Salvini-Trasporti? Fitto…

TOTOMINISTRI GOVERNO MELONI: LA LISTA DEI NOMI “POLITICI”

Si va per chiudere anche questa seconda settimana dopo le Elezioni Politiche e il totoministri sul prossimo Governo Meloni si arricchisce di nuovi nomi sulla “lista” della Premier in pectore, mentre per altri si profilano possibili “ballottaggi” ancora tutti da sciogliere nella prossima decisiva settimana. Stando a quanto raccolto in queste ultime ore da diverse fonti, il “nodo” politico al momento resta in casa Lega la figura di Matteo Salvini e per Forza Italia il ruolo di Licia Ronzulli. «Siamo al lavoro per una squadra di governo di alto profilo che metta al centro della sua azione la difesa dell’interesse nazionale e dei cittadini. Vogliamo un’Italia che torni a pensare in grande», ha spiegato ancora ieri pomeriggio alla Camera la leader di FdI, confermando le impressioni già date di volere un Governo Meloni il più possibile di alto profilo, con un equilibrato mix tra tecnici e politici.

Su questo secondo fronte, il totoministri del nuovo Governo Meloni vede profilarsi diversi scenari in merito al futuro politico del leader della Lega: resta infatti caldo il suo nome per il Viminale, anche se viene definito «improbabile» che alla fine la spunti Salvini come Ministro dell’Interno. Per quella poltrona il prefetto Matteo Piantedosi resta infatti in rampa di lancio: negli ambienti della Lega allora si profilano diverse possibilità, con Salvini che potrebbe “accasarsi” sulla poltrona di Trasporti-Infrastrutture (dando il via a diversi “sblocca-cantieri”) o in alternativa sull’Agricoltura per liberare le energie del “made in Italy”. In alternativa, restano nomi del Carroccio su quelle due caselle nella lista di totoministri: Edoardo Rixi ai Trasporti e Gian Marco Centinaio alle Politiche Agricole. Dicevamo di Ronzulli: qui diversi quotidiani nazionali danno il suo nome come “pietra di discussione” all’interno del Centrodestra. Berlusconi vorrebbe per lei un ruolo di alto rango, in pole resta il Ministero della Salute anche se per Meloni restano diverse perplessità volendo assegnare quel ministero ad un tecnico (Bellantone, Guido Rasi e Francesco Rocca i nomi più in auge). L’alternativa per Ronzulli dovrebbe quindi essere un ruolo più di sua competenza come il Ministero della Famiglia (attualmente la forzista è infatti presidente della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza) o alle Pari Opportunità. Per Antonio Tajani si riaprono le quotazioni del totoministri sulla Farnesina, in alternativa il Ministero della Difesa (dove però il tandem Crosetto-Urso di FdI sembra avere la meglio al momento) o una Presidenza delle Camere.

TECNICI E DUBBI SUL GOVERNO MELONI: IL TOTOMINISTRI AGGIORNATO

Al totoministri “politico” del Governo Meloni restano poi le varie caselle da assegnare in quota Fratelli d’Italia: qui i nomi che emergono sono un mix di conferme e novità, a cominciare dall’ex Governatore della Sicilia Nello Musumeci che potrebbe ereditare da Mara Carfagna il Ministero del Sud. Top secret la casella nel totoministri sul Ministero del Mare mentre resta il dubbio-ballottaggio per Ignazio La Russa, co-fondatore di Fratelli d’Italia: o la Presidenza del Senato, oppure un Ministero di rango come la Difesa. Per Guido Crosetto, l’altro fondatore di FdI, le ipotesi restano le stelle dei precedenti totoministri: Sottosegretario Presidenza del Consiglii (in pole resta Giovanbattista Fazzolari), Ministero della Difesa o addirittura il MISE. Raffaele Fitto sembra ormai destinato al ruolo di peso negli Affari Europei mentre per Daniela Santanchè il Ministero del Turismo è ancora la prima scelta.

Marcello Pera alle Riforme e Carlo Nordio alla Giustizia sarebbero i due nomi “tecnici” con vasta esperienza politica: le alternative vedono per il ruolo di Guardasigilli la leghista Giulia Bongiorno (in alternativa per lei anche la casella del Viminale qualora Piantedosi o Salvini non entrino nel Governo Meloni). Al MEF prosegue il nodo irrisolto su chi tra Dario Scannapieco, Domenico Siniscalco, Maurizio Leo e Fabio Panetta possa ereditare la poltrona di Daniele Franco: da ultimo, il totoministri sugli Esteri vede ancora Elisabetta Belloni in pole davanti al forzista Antonio Tajani.











