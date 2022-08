Totti a casa di Noemi Bocchi: “Guardavano la partita della Roma insieme”/ Carolina Rey: “Li ho sentiti…”

Francesco Totti e Noemi Bocchi insieme a casa di lei per vedere la partita della Roma: la testimonianza in diretta

L’ennesimo scoop su Francesco Totti e Noemi Bocchi arriva dritto da Estate in Diretta. Nella seconda parte della trasmissione, come sempre dedicata a temi più leggeri, si torna a parlare della rottura dell’anno con tutti gli aggiornamenti del caso. In studio tra gli ospiti c’è Carolina Rey che lancia lo scoop: “Totti è andato a casa di Noemi” e lei ha visto tutto.

“L’altra sera li sentivo commentare la partita della Roma. – ha rivelato la Rey in diretta su Rai1, aggiungendo poi dettagli – Francesco Totti è andato a vedere la partita a casa di Noemi, li ho sentiti con le mie orecchie!” Una segnalazione quella di Carolina che è oggi possibile perché “Il mio bimbo sta lì, al Circeo, con i nonni e il comprensorio della casa di famiglia è lo stesso di quello di Noemi”.

Noemi e Totti insieme, Ilary Blasi ‘lancia segnali’ dalla Croazia

Quella di Carolina Rey è una testimonianza che non lascerebbe ulteriori dubbi: Francesco Totti e Noemi Bocchi starebbero davvero insieme. La voglia di stare fianco a fianco è anzi tale da sfidare gossip e paparazzi e trascorrere le serate insieme, un motivo in più per eliminare gli ultimi dubbi sulla coppia. Mentre Totti e Noemi si incontrano in segreto, Ilary Blasi continua le sue vacanze in Croazia. La conduttrice al momento è lì insieme alla figlia più piccola, Isabel, e starebbe continuando al contempo ad essere molto attiva sui social proprio per mandare segnali all’ex marito. Almeno è questa l’ipotesi lanciata a Estate in Diretta: la conduttrice non è mai stata più social di così e il motivo sarebbe proprio la rottura con Totti.

