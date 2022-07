Totti-Blasi, chi sta con chi? /”Il cerchio magico del Pupone e il clan di Ilary”

Ilary Blasi e Francesco Totti: chi sono gli amici al loro fianco?

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno ufficializzato la fine del matrimonio lunedì 11 luglio con due comunicati distinti all’Ansa. Subito dopo la conduttrice di Canale 5 è volata in Tanzania insieme ai tre figli Cristian, Chanel e Isabel e alla sorella Silvia. L’ex capitano della Roma, invece, è stato ripreso a disputare una partita di paddel insieme a Vincent Candela, ex calciatore francese con cui ha giocato insieme alla Roma. I due ex coniugi hanno chiesto il masso riserbo sulla loro separazione, ma entrambi possono contare su amici e parenti che li aiuteranno a superare questo momento. Il Corriere della Sera parla “del cerchio magico dell’ex Capitano e del clan di Ilary”. Tra gli amici di Totti c’è Emanuele Maurizi, appare anche nel servizio di Chi alla guida della Smart durante la nottata dell’ex calciatore a casa di Noemi Bocchi. Nella cerchia di Totti anche Giancarlo Pantano, ex centrocampista della Cisco Roma, che era seduto accanto a Noemi allo stadio di Tirana per la finale di Conference League. Al fianco del Pupone anche il cugino Angelo Marrozzini, suo testimone di nozze. All’elenco si aggiunge anche Vito Scala.

Nel “cerchio magico” di Francesco Totti non possono mancare il fratello Riccardo e la mamma Fiorella, rimasta vedova a ottobre 2020 dopo la morte del marito Enzo. Ma anche Ilary Blasi può contare su una valida rete di sostegno. In primis su sua sorella Silvia, coinvolta nella gestione delle attività di Francesco, il padre Roberto e il cognato Ivan Peruch (marito di Silvia) che gestiscono il centro sportivo di Totti. Nei giorni scorsi anche la sorella minore Melory ha rivolto qualche frecciatina ad Alex Nuccetelli, Cupido della coppia, consigliando agli “amici” di non parlare a sproposito. Nel “clan Blasi” anche Graziella Lopedota, portavoce e manager della conduttrice e la parrucchiera e confidente Alessia Solidani. Dalla parte di Ilary anche Silvia Toffanin, amica della Blasi dai tempi di Passaparola. Lo scorso marzo, nel salotto di Verissimo, la conduttrice dell’Isola aveva smentito la crisi con il marito.

