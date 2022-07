Totti-Blasi, la sorella Melory asfalta Nuccetelli/ “Credo che “certi” amici…”

Melory Blasi sbotta su Instagram

Melory, sorella minore di Ilary Blasi, è sbottata su Instagram dopo aver letto l’ennesimo commento sulla separazione tra la conduttrice Mediaset e Francesco Totti. Melory ha commentato un post del giornalista Carmelo Abbate che riportava alcune dichiarazioni di Alex Nuccetelli, ex marito di Antonella Mosetti e vecchio amico di Totti. “Lui è Alex Nuccetelli, body builder e pr romano. Fu proprio lui 20 anni fa, a presentare Ilary Blasi a Francesco Totti. Queste sono le parole di un amico, i suoi pensieri, le sue opinioni personali sulla fine del matrimonio, raccolte da Il Messaggero. Gli amori finiscono, le persone rimangono, fanno giri immensi e in un modo o nell’altro si ritrovano”, ha scritto Abbate riportando alcuni stralci dell’intervista rilasciata da Nuccetelli a Il Messaggero.

La sorella di Ilary Blasi contro “certi” amici della coppia

“Credo che “certi” amici farebbero bene a stare in silenzio”, ha commentato Melory Blasi, mostrando apertamente di non aver gradito le dichiarazioni di Nuccetelli nella rottura tra Ilary e Totti. Il pr romano, infatti, ha parlato della relazione del Pupone con Noemi Bocchi e anche di nuove frequentazioni per Ilary Blasi. Carmelo Abbate ha così risposto al messaggio di Melory Blasi: “Un abbraccio grande”, con un cuore azzurro. In molti hanno appezzato le parole della sorella minore di Ilary Blasi: “Concordo, ci vuole rispetto” e “Assolutamente d’accordo con te, le persone devono imparare a fare silenzio sulle vite degli altri”, hanno scritto due utenti. Melory Blasi, classe 1990, è un’ortottista e assistente di oftalmogia, ma anche influencer con oltre 45mila follower su Instagram. È sposata da quattro anni con Tiziano Panicci e nel 2021 è diventata mamma di Jolie.

