Totti e Ilary: accordo separazione?/ Dalle borse ai gioielli: si tratta pure per…

Totti e Ilary in cerca di un accordo definitivo per la separazione consensuale dopo la bufera di questi ultimi mesi. L’ex calciatore della Roma e la conduttrice, evidentemente, sono stufi di portare avanti una “guerra” che, inevitabilmente, ha finito per alimentare solo malumori e pressioni mediatiche. Così i due coniugi, attraverso i propri legali, sono in cerca dei giusti spiragli per arrivare ad un’intesa che metta fine ai veleni di quest’ultimo periodo. Nessuna riconciliazione sentimentale, ovviamente, ma di sicuro – se le cose dovessero andare per il verso giusto – potrebbe perlomeno tornare il sereno tra la showgirl e l’eterno pupone giallorosso. La “contrattazione” tra le parti ha lo scopo, soprattutto, di evitare poi di tornare nuovamente davanti ad un giudice. Si cerca pertanto un accordo che chiuda definitivamente ogni questione.

Gli ex coniugi si sarebbero dati un tempo, rappresentato dalla prima udienza della separazione giudiziale, fissata per il prossimo 14 marzo al Tribunale di Roma. Non mancano le difficoltà, ma nemmeno il tempo di accordarsi, specialmente sul fronte affidamento condiviso dei tre figli. Si vocifera intanto che i figli di Totti e Ilary potrebbero a loro volta separarsi: c’è chi potrebbe vivere principalmente con mamma Blasi e chi con papà Francesco. Da sciogliere anche il nodo legato all’eventuale assegno di mantenimento che dovrebbe essere destinato alla conduttrice tv. Nella separazione consensuale, naturalmente, verrebbe incluso anche l’accordo sulla spartizione di determinati beni, come i famosi gioielli, le borse e i rolex. Insomma tanta carne al fuoco e tanti aspetti da risolvere per Francesco ed Ilary, la separazione consensuale però sembra più vicina.

