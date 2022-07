Totti e Ilary Blasi: fine matrimonio prevista nei Simpson/ Nella 17esima stagione…

Totti e Ilary, la fine del matrimonio “annunciata” nei Simpson in una puntata del 2006

La fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi era stata “predetta” nella diciassettesima stagione de I Simpson. O quasi. Come accaduto in diverse altre circostanze, infatti, il famoso cartoon può “dire” di avere previsto un fatto realmente accaduto. In questo caso si tratta della fine della storia d’amore tra l’ex campione della Roma e la famosa conduttrice dell’Isola dei Famosi.

Nel cartone, in realtà, non si è mai parlato apertamente della fine della loro storia, ma nell’episodio 22 della diciassettesima stagione, Ilary Blasi e Francesco Totti, sono apparsi – in veste di altri personaggi oltre che di doppiatori – al centro di una grave crisi sentimentale.

Totti e Ilary, la crisi nei Simpson con i personaggi di Buck e Tabitha

In quella puntata del 2006 Francesco Totti era “rappresentato” da Buck Mitchell, un famoso sportivo, mentre Ilary Blasi era Tabitha Vixx, una giovane donna dello spettacolo. Agli appassionati dei Simpson, entrambi i personaggi avevano ricordato proprio il pupone e la conduttrice, non a caso entrambi erano anche i doppiatori.

Profezia o casualità? Il destino, evidentemente, ha voluto che la crisi matrimoniale tra i due personaggi del cartone animato colpisse anche Francesco Totti e Ilary Blasi nella vita reale. Una crisi iniziata parecchio tempo fa e smentita a lungo dalla coppia, probabilmente, per proteggere i figli. Nella giornata di ieri, lunedì 11 luglio, come risaputo, il duo Totti-Blasi ha però annunciato definitivamente la rottura.

