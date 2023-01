Totti e Ilary Blasi, fissata l’udienza per la separazione/ In tribunale a marzo ma l’accordo è ancora lontano

Totti e Ilary Blasi, fissata l’udienza per la separazione: incontro a marzo

Tornati dalle rispettive vacanze di fine anno, Francesco Totti e Ilary Blasi sono pronti ora a concentrarsi sulla loro separazione ufficiale. Dopo giorni di relax – lui insieme alla nuova compagna Noemi Bocchi, i figli di lei Sofia e Tommaso e i suoi Cristian, Chanel e Isabel tra Miami, Honduras e Caraibi; la conduttrice invece in Thailandia con il nuovo compagno Bastian Muller – i due ex coniugi si preparano al loro prossimo incontro in tribunale, previsto per marzo.

La prossima udienza è infatti fissata per il 14 marzo 2023, un martedì durante il quale si scoprirà se Totti e Ilary sono riusciti a trovare un accordo o se saranno costretti a prolungare una vera e propria battaglia legale. Pare infatti che i rispettivi avvocati non siano ancora riusciti a trovare un accordo, già saltato una volta a causa delle richieste della Blasi ritenute eccessive dall’ex marito.

Totti e Ilary, l’accordo per la separazione è ancora lontano

“Non resta molto tempo per scongiurare una battaglia legale che potrebbe durare quasi tre anni. – fa sapere il Corriere della Sera, che aggiunge – Ma i rispettivi avvocati – Antonio Conte per lui e Alessandro Simeone per lei – da mesi stanno provando a raggiungere un accordo e si sono visti più volte in segreto, anche sotto Natale. Ore e ore di trattative fiume.” La negoziazione pare si stia dimostrando particolarmente difficoltosa: c’è insomma ancora molto lavoro da fare prima che Francesco e Ilary arrivino ad un accordo per il divorzio. Starà ai rispettivi avvocati l’onere di portare a termine una così ardua impresa.

