Totti e Ilary, chi ha deciso di lasciarsi?/ Alex Nuccetelli: “Lui un latin lover? Ma in realtà anche lei…”

Ilary Blasi: è stata lei a decidere per la separazione?

Tra Francesco Totti e Ilary Blasi è finita dopo 20 anni d’amore e diciassette di matrimonio. “Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio”, ha detto l’ex capitano della Roma nel comunicato stampa uscito lo scorso 11 luglio. Chi lo conosce bene, riporta il settimanale Nuovo, racconta che l’ex calciatore che avrebbe provato fino alla fine a salvare il rapporto. “La decisione di lasciarsi penso l’abbia presa Ilary”, ha detto Alex Nuccetelli, storico amico del Pupone e cupido della coppia, a Nuovo. E ha aggiunto: “Io ho visto Francesco rincorrere l’amore della moglie fin dall’inizio. Sono convinto che in lui il desiderio di avere Ilary al suo fianco non si sia mai spento. Se poi una persona ti risponde sempre male, è sempre arrabbiata e nervosa, a un certo punto è normale che ti stanchi”.

Ilary Blasi, look total black/ La conduttrice in incognito per tornare in Italia?

Quando è iniziata la crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi?

Secondo quanto riportato da Nuovo, la cristi tra Francesco Totti e Ilary Blasi sarebbe cominciata a novembre, anche se i primi segnali risalgono alla primavera del 2021 quando Silvia, sorella di Ilary, lasciò improvvisamente il ruolo di responsabile della comunicazione del cognato nel momento della messa in onda su Sky della serie tv “Speravo de morì prima”. Gira voce che sia stato Totti a prendere questa decisione stanco di sentirsi addosso la pressione del clan Blasi. “È meglio che i figli fra le mura domestiche respirino aria buona piuttosto che cattiva”, ha detto Nuccetelli, lasciando intendere che di schermaglie domestiche ce ne siano state. Il pr ha concluso: “Molti dipingono Francesco come un latin lover, ma in realtà anche dall’altra parte…”. A Roma in molti sono convinti che la meno affranta perla fine delle nozze sia la signora Fiorella, mamma di Totti, che non sarebbe mai stata una grande fan della nuora.

