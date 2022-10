Totti e Noemi Bocchi fanno sul serio: spunta l’anello al dito!/ “Promessa d’amore dopo 10 mesi insieme”

Francesco Totti e Noemi Bocchi, spunta l’anello al dito: svolta dopo la separazione da Ilary Blasi

Ennesima svolta nella storia che vede protagonisti Ilary Blasi da una parte e Francesco Totti dall’altra. Mentre la conduttrice si mostra in grande forma e ironizza sui social, il suo ex marito fa notevoli passi in avanti nella storia con Noemi Bocchi. Che i due stiano insieme ormai non ci sono più dubbi: Totti ha infatti ufficializzato la loro storia d’amore e, ormai, non si nascondono più neppure di fronte agli obiettivi dei paparazzi. Tuttavia stupisce il grande gesto d’amore di Francesco per Noemi: quello di sugellare il loro amore con un anello.

È il settimanale Chi, nel numero in edicola da domani 12 ottobre, a mostrare le foto esclusive di Francesco Totti e Noemi Bocchi insieme a cena, sottolineando un particolare molto interessante: la presenza sulle mani di entrambi dello stesso anello.

“Francesco Totti e Noemi Bocchi sono già arrivati all’anello.” annuncia il giornalista Valerio Palmieri su CHI. E continua: “Una promessa giunta dopo dieci mesi d’amore “ufficiali”, che prelude a un futuro insieme e che mostra quanto la relazione fra i due sia già molto avanti.” A cena con loro due, al ristorante Assunta Madre, d’altronde ci sono anche i due figli di Noemi e la figlia minore di Francesco e Ilary, Isabel. “Un’immagine potente che arriva dopo mesi vissuti di nascosto, – sottolinea ancora il giornalista, facendo notare che proprio di queste foto non sarà certamente contentissima la Blasi- non farà certo i salti di gioia, eufemismo, nel vedere la sua piccola già in famiglia con la nuova donna di papà.” conclude Palmieri.

