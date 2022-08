Totti-Ilary Blasi, da che parte stanno i social?/ Tanta nostalgia per la coppia

Ilary Blasi e Francisco Totti la separazione, un trend sui socail

Dopo 17 anni di matrimonio Ilary Blasi e Francesco Totti hanno deciso di separasi. L’11 luglio 2022 la coppia, con due comunicati separati, ha dato il triste annuncio, diventato un trend internazionale. Selvaggia Lucarelli, in un articolo su Editoriale Domani, ha scritto: “I due sono stati coerentemente anni 2000 fino alla fine: niente reality sulla loro vita ma una serie tv old style e, insieme, quelle vecchie pubblicità di una volta, in tv, da Vodafone a 10eLotto, da Pepsi a Volkswagen. Perfino l’epilogo ha il sapore vintage della notizia data dai giornali di gossip come ai vecchi tempi, anziché dagli stessi protagonisti sui social”. Ma nonostante tutto sui social si è a lungo parlato di loro e sin da subito ci sono stati vari schieramenti.

Totti-Blasi: da che parte stanno i social?

Secondo una ricerca condotta da Volocom, società informatica specializzata in Media Monitoring, nelle ultime settimana il caso Totti-Ilary ha generato un engagement di quasi 20 milioni ( 18,523 M). Le menzioni arrivano a circa 68mila (67,84 k) ma in generale si è citato più Francesco Totti che Ilary Blasi. La stampa italiana ha prodotto 2736 articoli mentre il web 6498. Il mood, quindi la percezione dell’evento, risulta essere abbastanza equo: 34% per Ilary, contro il 33% di Totti. Il social su cui più si è discusso della loro separazione è stato Facebook, con il 91% delle menzioni. Al secondo posto si assesta Twitter con l’8%. Ma a chi danno ragione i social? Leggendo i commenti la maggior parte degli utenti sente la mancanza di una coppia che ha fatto la storia.

