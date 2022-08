Totti, spunta il vocale su Ilary: “Se avesse fatto di più non mi sarei allontanato”/ “Guai a chi me la tocca”

Francesco Totti, spunta il vocale su Ilary Blasi inviato all’amico Alex Nuccetelli

La telenovela dell’estate continua e si arricchisce di colpi di scena. La rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a tenere alta l’attenzione degli amanti del gossip, in attesa dell’ennesima svolta nel caso. L’ultima, d’altronde, è arrivata nelle ultime ore quando il Corriere della Sera ha pubblicato il contenuto di un messaggio vocale che l’ex calciatore avrebbe inviato all’amico Alex Nuccetelli, Pr e bodybuilder. In questo Totti parla proprio di Ilary, mostrando un senso di protezione nei suoi confronti.

“Lo sai, per me guai a chi mi tocca Ilary, perché resta sempre mia moglie, ok ex moglie, la madre dei miei figli. – dice Totti nel messaggio vocale, che prosegue – Capirai, dopo venti anni. Oh, abbiamo passato insieme quasi un quarto di secolo. Non le ho fatto mancare niente, in tutto e per tutto, perché ero proprio innamorato pazzo. Se avesse fatto qualcosa in più, non mi sarei mai allontanato, questo è scontato”.

Parole che aprono a nuove riflessioni sulla rottura dell’anno e che, stando a quanto riporta Fanpage, risalirebbero ad alcuni giorni fa. Si tratta infatti di un messaggio vocale mandato da Totti all’amico Alex Nuccetelli circa 10 giorni fa. “Una dichiarazione che Nuccetelli ha reso nota e che Totti non ha smentito, così come non ha smentito le indiscrezioni che l’hanno preceduta.”, sottolinea ancora la fonte. In tutto questo Ilary e Totti si avviano verso la separazione legale: a settembre è infatti previsto l’incontro con gli avvocati, evento che porterà sicuramente nuove indiscrezioni sulla vicenda.

