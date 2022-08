Traffico autostrade tempo reale 28 agosto 2022/ Controesodo: segnalato bollino rosso

Il bollettino del traffico autostrade per oggi, domenica 28 agosto 2022, prevede bollino rosso per il fine settimana di controesodo, con tanti italiani di ritorno dai luoghi di vacanza verso le loro città di residenza. Come previsto da Anas, le tratte interessate dalle grandi concentrazioni di traffico sono le principali arterie stradali e autostradali, in direzione delle regioni del Nord e verso i grandi centri urbani, ma anche per le ultime partenze in direzione delle località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e ai valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia, e per i numerosi spostamenti locali.

Il consistente flusso di traffico autostrade in prossimità delle grandi città è previsto soprattutto a partire dal tardo pomeriggio di domenica, in concomitanza con i rientri del fine settimana. Inoltre, giova ricordare che dalle 7 alle 22 è in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti. Intanto, sotto la supervisione h 24 della Sala Situazioni Nazionale operano 21 Sale Operative territoriali (h24 e h12) tra cui quella dell’A2 Autostrada del Mediterraneo, in affiancamento alla Polizia Stradale. Sulla rete stradale e autostradale, in regime di turnazione, sono presenti circa 2.500 addetti per la sorveglianza, il pronto intervento, l’assistenza agli utenti, il coordinamento delle attività tecniche e di gestione. Il personale ha a disposizione oltre 2.000 automezzi, di questi 1.100 dotati di telecamere, 1.234 pannelli a messaggio variabile e 6230 telecamere fisse.

TRAFFICO AUTOSTRADE 28 AGOSTO, CONTROESODO: PRIME CODE SULL’A1

Per quanto concerne il traffico autostrade in Italia oggi, 28 agosto 2022, la situazione in queste prime ore del mattino si presenta piuttosto tranquilla, eccezion fatta per l’ingorgo presente sull’A1 Milano-Napoli, dove si registrano dei rallentamenti all’altezza del chilometro 268, in direzione del capoluogo meneghino, tra Calenzano e il bivio per l’A1-variante.

Non si rilevano attualmente altre problematiche connesse al traffico sulle autostrade, ma il sito di Autostrade per l’Italia mette in guardia gli utenti che percorrono l’A24 e l’A25, per via della presenza di nebbia che impedisce la visibilità a più di 100 metri di distanza. Inoltre, vi sono forti raffiche di vento sull’A27, fra Vittorio Veneto e Fadalto.

