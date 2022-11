Traffico treni e autostrade a Pesaro e nelle Marche/ Convogli bloccati ad Ancona

Una violenta scossa di terremoto si è verificata oggi nelle Marche, precisamente lungo la costa pesarese, in provincia di Pesaro. L’evento tellurico è avvenuto di preciso alle ore 7:07 di oggi, mercoledì 9 novembre 2022, con una magnitudo di 5.7 gradi sulla scala Richter, e nonostante l’epicentro sia stato registrato in mare aperto, lontano dalla costa, lo stesso è stato avvertito in maniera indistinta in tutte le regioni centrali, fino al Veneto e al Friuli Venezia Giulia. A seguito della scossa di terremoto di oggi a Pesaro, i sindaci di numerosi comuni hanno deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado, e nel contempo si è deciso anche di bloccare la circolazione dei treni in via precauzionale.

A riguardo, come si legge sul sito dell’agenzia di stampa italiana Ansa, i treni sono stati fermati nei pressi di Ancona, sulla Linea Adriatica, per dei sospetti danni ai binari. Di conseguenza si è deciso di far intervenire i tecnici di modo che gli stessi possano controllare appunto la tenuta della linea, ed individuare eventuali danni e/o problemi che potrebbero causare un vero e proprio disastro ferroviario.

TRAFFICO TRENI E AUTOSTRADE PESARO E MARCHE: COSA STA SUCCEDENDO SULLE STRADE MARCHIGIANE?

Del resto la scossa di terremoto di oggi a Pesaro è stato potente, di magnitudo 5.7 gradi, e nel contempo se ne sono susseguite diverse superiori ai 3 e i 4.0 gradi sulla scala Richter. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco, che stanno svolgendo un lavoro extra in queste ore per via delle richieste di intervento, anche se al momento non vengono segnalate particolari criticità ne tanto meno dei feriti o vittime.

Per quanto riguarda invece il traffico delle autostrade, attraverso il sito di Autostrade per l’Italia apprendiamo di una situazione tutto sommato tranquilla. Attualmente si registra una coda di 1 chilometro tra Grottammare e San Benedetto del Tronto per lavori, all’altezza del km 303.5 in direzione Taranto. Code anche fra Pescara Nord e Pineto per lavori, al km 360.3 in direzione Ancona, e infine, coda di 1 km fra Pedaso e Grottamare al km 293.8 in direzione Taranto.

