TRAGEDIA HOTEL RIGOPIANO/ Si poteva evitare? Quella telefonata d’allarme…(Le Iene)

La tragedia di Rigopiano si poteva evitare? E’ questo il quesito che si pongono Roberta Rei e Marco Fubini, inviati de “Le Iene Show”, che hanno indagato sull’ipotesi che le 29 persone morte in seguito alla valanga che travolse l’hotel di Farindola alle 16:47 del 27 gennaio 2017 potessero essere salvate. Quando le prime segnalazioni del crollo iniziarono ad arrivare alle autorità, da una funzionaria della prefettura giunse una frase che riascoltata oggi fa venire la pelle d’oca:”I vigili del fuoco hanno fatto le verifiche e non c’è nessun crollo all’hotel Rigopiano. Purtroppo la mamma degli imbecilli è sempre incinta…”. A morire, come detto, furono 29 delle 40 persone presenti: diverse ore trascorsero prima che l’allarme fosse ritenuto credibile e la macchina dei soccorsi si mettesse in moto…

TRAGEDIA HOTEL RIGOPIANO, SI POTEVA EVITARE?

La tragedia dell’Hotel Rigopiano di Farindola, soprattutto nei giorni immediatamente successivi, venne descritta come una fatalità inevitabile, il brutto “scherzo” tirato da una valanga di neve malefica, il frutto di una nevicata imponente e di una scossa di terremoto che aveva interessato la zona dell’albergo e sepolto 29 vite innocenti. Eppure, Roberta Rei e Marco Fubini de “Le Iene Show” indagando sull’accaduto sono venuti a sapere dell’esistenza di una telefonata con una richiesta di soccorsi arrivata in prefettura la mattina di quel terribile 27 gennaio. Da qui la domanda posta dal programma di Italia Uno, che si chiede e “se fosse stato possibile evitare quella tragedia, ascoltando un grido d’allarme arrivato già ore prima che la valanga travolgesse la struttura e le persone che si trovavano lì in quel momento?”.

