Transformers/ Su Italia 1 il film con Shia LaBeouf e Megan Fox

Transformers sarà trasmesso oggi, 18 giugno, dalle ore 21:20, in prima serata dunque, su Italia 1. Si tratta di una pellicola che appartiene ai generi fantascienza e azione e che ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 2007. Il regista di questo film risulta essere Michael Bay mentre la sceneggiatura è stata curata da Alex Kurtzman e Roberto Orci. All’interno del cast del film sono presenti numerosi attori molto famosi come Shia LaBeouf, Megan Fox, Josh Duhamel, Rachael Taylor, Tyrese Gibson, Jon Voight, Anthony Anderson, John Turturro, Michael O’Neill, Bernie Mac, Kevin Dunn e Julie White. Le musiche del film sono state realizzate da Steve Jablonsky mentre la fotografia è stata curata da Mitchell Amundsen.

Transformers, la trama del film

Il mondo degli umani non è l’unico a essere abitato in Transformers. Nell’universo ci sono altre forme di vita e una di queste è costituita dai transformers, robot senzienti capaci di distinguere il bene dal male. I transformers sono divisi in due fazioni: Autobot e Decepticon. I primi lottano per il bene mentre i secondi lottano per portare avanti un disegno di distruzione e caos. Dopo che il loro mondo è stato distrutto, queste due fazioni sono arrivate sulla Terra e hanno deciso di lottare per un antica forza, l’All Spark, un cubo capace di donare nuova linfa vitale a tutti gli esseri robotici. Il capo dei Decepticon, Megatron, vuole impadronirsi del cubo per poter così creare un nuovo esercito di robot malvagi e dominare la Terra. Dall’altra parte, Optimus Prime e la sua squadra di Autobot composta da Bumblebee, Jazz, Ironhide e Ratchet vogliono salvare gli umani e donare loro pace. In particolar modo, l’affetto tra gli umani e gli Autobot viene rafforzato quando Sam Witwicky, un giovane ragazzo umano, entra in contatto con Bumblebee e diventa suo amico. La guerra sulla Terra tra queste due fazioni di robot si sta avvicinando e solo grazie all’unione delle forze tra umani e Autobot la minaccia può essere sconfitta e l’umanità potrà continuare a vivere sapendo di avere acquisito un nuovo alleato per il presente e il futuro.

