Trapianto di cuoio capelluto dopo incidente/ “Capelli ricrescono”, è caso raro

Un trapianto di cuoio capelluto è stato compiuto per la prima volta su un paziente. È il caso di una donna che, in seguito ad un grave incidente, è stata sottoposta a questo tipo di operazione, molto delicata, dimostrando non solo il successo del trattamento ma anche un successivo decorso positivo. I capelli infatti sono ricresciuti subito dopo, segno che il difficile ricongiungimento di tutti i vasi sanguigni recisi nel sinistro è riuscito alla perfezione.

Il caso è stato pubblicato sul giornale medico accademico BMJ Case Reports, dove è stata illustrata la procedura effettuata dai dottori dell’ospedale Odense University Hospital, in Danimarca. Lo studio si è rivelato molto importante, perché, vista la particolarità e soprattutto la rarità del problema, potrà in futuro esserci del materiale per l’esecuzione di interventi simili in altri pazienti. Precedentemente non esisteva in letteratura medica un protocollo che elencasse le linee guida da seguire per questo tipo di operazioni.

Trapianto del cuoio capelluto dopo l’incidente: l’operazione in Danimarca

Secondo l’articolo scientifico pubblicato da BMJ case reports, la donna vittima dell’incidente aveva perso completamente lo scalpo rimanendo con i capelli incastrati in un trapano a colonna. È così che si è presentata in ospedale con il lembo cutaneo-muscolare in un sacchetto con del ghiaccio. La gravità della situazione ha richiesto un’attenta valutazione da parte dei chirurghi, che comunque hanno deciso di procedere con il delicato trapianto di tutto il cuoio capelluto. Una operazione molto difficoltosa considerato la quantità di vasi sanguigni presente nell’area. Per tentare di ripristinare il corretto afflusso del sangue infatti sono state ricostruite anche due vene ed una arteria.

Nonostante le iniziali paure dell’equipe medica, la paziente ha avuto un decorso ottimale: È stata dimessa 6 giorni dopo l’intervento con un cuoio capelluto vitale e senza disturbi. A distanza di cinque mesi non ha alcun segno di alopecia e sta riacquistando sensibilità e funzionalità. Un successo clamoroso nel campo della medicina estetica, della chirurgia d’urgenza e della dermatologia. L’operazione infatti è straordinariamente riuscita in virtù dell’ottima rivascolarizzazione di tutta l’area che ha poi permesso anche la ricrescita dei capelli.











