Trapianto rene Lucca, asportato quello sano/ Condannati 3 medici a 6 mesi reclusione

Gli avevano fatto il trapianto del rene sbagliato, togliendogli quello sano e lasciandolo in una condizione ancora più grave di quando era entrato in sala operatoria nell’ospedale San Luca di Lucca: oggi la triste e malaugurata storia di Guido dal Porto subisce un punto importante di svolta, con la condanna di tre medici a circa 6 mesi di reclusone ciascuno, con un anno di interdizione dall’attività professionale. Due chirurghi e la radiologa sono stati dunque giudicati dal giudice Stefano Billet rei di aver sbagliato in toto l’operazione il 14 aprile 2016 andando ad espiantare l’organo sbagliato dal paziente, oggi 58enne. Nello specifico, riporta La Nazione, 6 mesi di reclusione per i due urologi Stefano Torcigliani e Giuseppe Silvestri e per la radiologa Claudia Gianni, per lesioni gravi colpose. Oltre all’interdizione alla condanna, la sentenza di primo grado emessa oggi sancisce un risarcimento provvisionale alle parti civili a carico dei tre medici e dell’Asl Toscana Nord, con un totale di 900mila euro che andranno girati al paziente rimasto offeso dal clamoroso ma purtroppo non così insolito errore sanitario.

TOLTO RENE SBAGLIATO: “UN GIORNO TRISTE PER LA SANITÀ”

In fase di processo, il pm Elena Leon aveva chiesto alla corte di condizionare la sospensione della pena al risarcimento danni aggiungendo «non ci sono dubbi sulle negligenze che hanno portato al clamoroso scambio tra il rene destro sano e quello sinistro da operare perché colpito da un tumore». Il giudice ha poi in fase di sentenza accolto la richiesta dell’accusa decidendo che la somma di compenso debba essere versata entro i prossimi 6 mesi dal passato in giudicato della sentenza. In casa civile proseguirà invece il dibattito dopo che la richiesta della difesa di dal Porto sono state disattese (1 milione e 800 mila euro a fronte dei 900mila poi disposti dalla corte di Lucca). Come primo commento dopo la sentenza, il diretto interessato e vittima dell’errore sanitario ha commentato con i colleghi de Il Tirreno: «Finalmente una sentenza. Dopo tante attese e tanti rinvii. Nessuno mi ridarà il rene sano e una vita normale, ma almeno adesso c’è un punto fermo. Non è un giorno felice per me. E’ un giorno triste anche per la sanità», ha spiegato dal Porto.

