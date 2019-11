Trattoria Antico Fattore, Alessandro Borghese 4 ristoranti/ Tradizione e “commercio”

Alessio sarà tra i protagonisti di Alessandro Borghese 4 ristoranti con la sua Trattoria Antico Fattore. La Camera del Commercio di Firenze ha riconosciuto questo locale, aperto nel 1865, come appartenente al Registro delle Imprese Storiche. Lo troviamo immerso in un’atmosfera magica visto che sorge proprio dietro la Galleria degli Uffizi, in pieno centro storico. In passato inoltre è stato luogo di rifocillamento di personaggi molto noti, soprattutto artisti tra cui musicisti, pittori,s cultori e scrittori. Questo ristorante era in passato considerato un convivio fiorentino. Nel 1931 al suo interno nacque il premio che porta l’omonimo nome e che assegna il titolo di poeta e scrittore dell’anno.

Trattoria Antico Fattore, Alessandro Borghese 4 ristoranti: cosa si mangia?

Cosa si può assaporare alla Trattoria Antico Frattore? Protagonista oggi, 5 novembre, di Alessandro Borghese 4 ristoranti questo locale propone una cucina artigianale e casalinga che si rifà alla tradizione del luogo. Secondo il titolare e responsabile Alessio però non possono mancare piatti anche più commerciali che non mancano mai dal menù. Nonostante questo ha ribadito che la vera forza della cucina è rappresentata da un cuoco prettamente fiorentino. Ci aspettiamo dunque di poter essere avvolti dal gusto deciso e confortevole di tagliata e manzo oltre che di tanti altri tipici di questa splendida città.

© RIPRODUZIONE RISERVATA