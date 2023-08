Travis Scott, panico al concerto a Roma/ Spray al peperoncino tra la folla al Circo Massimo: 60 intossicati

Paura al concerto di Travis Scott al Circo Massimo di Roma: spray al peperoncino tra la folla

Circa sessanta persone, presenti al Circo Massimo di Roma ieri sera in occasione del concerto di Travis Scott, hanno accusato lievi sintomi di intossicazione accompagnati da occhi e gola irritati. La spiacevole situazione ha richiesto l’intervento dei sanitari presenti sul posto. Come riportato dal sito dell’Ansa, non si esclude che uno spray al peperoncino utilizzato da uno spettatore al concerto abbia causato l’irritazione.

Nel corso della serata inoltre un ragazzino di 14 anni si è arrampicato all’interno del Parco archeologico, sulla terrazza del Palatino, per assistere all’evento. Per evitare il controllo della vigilanza del Parco è purtroppo caduto, in maniera accidentale, in una buca da un’altezza di circa 4 metri. Grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco il ragazzino è stato estratto dalla buca. In seguito il minorenne è stato portato in ambulanza al Bambino Gesù. Infine sono intervenuti i Carabinieri del Comando di Roma Piazza Venezia che hanno identificato il 14enne per poi affidarlo ai genitori: rischia una denuncia per invasione di terreni o edifici.

Travis Scott, sessantamila persone al concerto tenuto a Roma: i dettagli

Parlando del concerto la prima mondiale del tour del rapper di Houston ha riunito circa sessantamila persone. L’evento è stato impreziosito r dalla presenza di un ospite a sorpresa, Kanye West. Novanta minuti di live dove sono stati proposti i successi dell’ultimo album, Utopia, capace di vendere nella prima settima di uscita 500mila copie e 650 milioni di stream globali.

