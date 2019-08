Tre all’improvviso/ Su Canale 5 il film con Josh Lucas (oggi, 3 agosto 2019)

Tre all’improvviso va in onda oggi, sabato 3 agosto 2019, a partire dalle ore 15:50 su Canale 5. Si tratta di un film americano che è stato realizzato nel 2010 dalla casa cinematografica della Village Roadshow Pictures la cui distribuzione in Italia è stata gestita dalla Warner Bros. La regia è stata affidata a Greg Berlanti con soggetto e sceneggiatura che sono stati ideati e sviluppati da Ian Deitchman, Kristin Rusk Robinson mentre il montaggio è stato eseguito da Jim Page e gli effetti speciali sono frutto della collaborazione di numerosi esperti del settore come nel caso di Peter Damien. Il cast di questa pellicola sono presenti diversi attori di un certo successo come Catherine Heigl, Josh duhamel, Josh Lucas, Alexis Clagett, Brooke Liddell, Hayes MacArthur e Christina Hendricks.

Tre all’improvviso, la trama del film

Ora per Tre all’improvviso diamo uno sguardo alla trama. Nella città americana di Atlanta vivono Peter and Alison una coppia felicemente sposata da tantissimi anni che ha potuto coronare il proprio sogno peraltro grazie all’arrivo di una splendida bambina a cui viene dato il nome di Sophie. La gioia all’interno della coppia è davvero straordinaria e come spesso accade in questo genere di situazioni è necessario scegliere delle persone che possono fungere da padrino e madrina. La scelta da parte dei due viene indirizzata verso Holly e Erik che sono rispettivamente, due loro grandi amici di vecchia data. Due amici che tuttavia non hanno un rapporto straordinario tra di loro tant’è che durante un appuntamento organizzato da Peter diventa piuttosto evidente come tra i due non corra buon sangue in ragione anche di un carattere estremamente differente. Tuttavia il destino ha in serbo per loro una serie di situazioni che assolutamente non avevano messo in conto. Nello specifico durante in un terribile incidente stradale Peter ed Alison muoiono lasciando così la piccola Sophie senza l’amore è l’affetto dei genitori. I due tuttavia avevano previsto e preso delle decisioni piuttosto importanti anche per quanto concerne questo genere di situazioni di fatto nominando proprio Eric e Holly tutori legali della bambina. Questo obbliga a questi ultimi l’esigenza di doversi trasferire presso la casa dei loro amici e quindi vivere insieme alla bambina per donarmi tutto l’affetto è tutta l’assistenza di cui necessita per avere una vita comunque felice spensierata. Insomma viene messo in atto una sorta di convivenza tra i due grazie alla quale poco alla volta si renderanno conto come non vi siano troppe differenze tra di loro Ed anzi si scopriranno pazzamente innamorato l’uno dell’altro. Insomma per i due questa tragica evenienza sarà il punto di partenza per una straordinaria storia d’amore.

