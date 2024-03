Tre giovani torturati per ore a Benevento/ Minacciati e seviziati con calci e manganelli: 4 arresti

Tre giovani, fra cui un minorenne, sono stati torturati per ore da quattro persone. Un episodio scioccante che è accaduto in quel di Benevento, come si legge sul sito dell’agenzia di stampa Ansa. Sono stati colpiti più volte con calci alla testa, ma anche con sedie, con armi come manganelli e un coltello, e l’agenzia parla anche di angherie fra cui pulirsi il sangue più volte, per poi colpirli nuovamente e simulare di bucargli anche le mani con il coltello.

Nel contempo, i tre giovani sono stati continuamente minacciati e offesi. L’episodio risale alla fine dell’anno scorso, precisamente al mese di dicembre 2023, ma solamente in queste ore sono scattati gli arresti, dopo che le forze dell’ordine hanno concluso le indagini. Ad indagare, i carabinieri di Benevento e della stazione di San Leucio, coordinati dalla procura di Benevento, ricostruendo poi quanto accaduto nel dettaglio. L’episodio è scaturito dopo che, proprio a dicembre, i militari dell’Arma avevano fermato un’auto con dentro due adulti ed un ragazzo che riportavano delle ferite al volto. I carabinieri hanno voluto approfondire la situazione, credendo alla versione fornita dal trio fermato.

TRE GIOVANI TORTURATI A BENEVENTO: COSTRETTI A PRELEVARE AL BANCOMAT

E’ emerso che i tre si erano recati presso un’abitazione sita in quel di Benevento, in Rione Libertà, per risolvere in maniera pacifica un litigio che si era verificato alcuni giorni prima con dei loro coetanei. Sono stati sequestrati per diverse ore all’interno della stessa abitazione, quindi percossi e poi torturati da quattro uomini che risultano essere gli stessi destinatari delle misure cautelari.

La tortura, come specifica ancora l’Ansa, si sarebbe protratta per diverse ore per due ragazzi nella notte fra il 17 e il 18 dicembre. Inoltre alle tre vittime sono stati sottratti il cellulare e delle somme di denaro contante, oltre all’auto con cui gli stessi erano giunti presso l’abitazione di Benevento. L’auto è stata in seguito utilizzata dai sequestratori per portare le vittime presso gli sportelli bancari automatici, costringendo gli stessi ad effettuare dei prelievi dai conti correnti bancari.

