Tre sorelle/ Trama e cast del film di Enrico Vanzina su Canale 5 oggi 21 marzo

Tre sorelle è una pellicola italiana che va in onda stasera Martedì 21 marzo su Canale 5 alle ore 21:20. Il film è una commedia sentimentale diretta da Enrico Vanzina, fratello del produttore e regista Carlo Vanzina, e che ha lavorato come sceneggiatore e produttore in numerosi lungometraggi italiani molto famosi come Eccezzziunale… veramente, Sapore di mare e In questo mondo di ladri. Le musiche sono a cura del musicista, presentatore e showman Umberto Smaila, volto noto della televisione nazionale a partire dagli anni ’70 fino ad oggi.

ITA/ Gli eventi "da film" che fanno un piacere solo a Lufthansa

Chi c’è nel cast del film Tre sorelle?

Il cast di Tre sorelle, come anticipa il titolo, vede come protagoniste 3 talentuose attrici italiane: Chiara Francini, Serena Autieri e Giulia Bevilacqua. Troviamo inoltre altri grandi nomi dello spettacolo italiano come l’attore e conduttore televisivo Fabio Traiano, tra le cui interpretazioni più famose ricordiamo la partecipazione alla serie televisiva R.I.S. – delitti imperfetti e Squadra antimafia; la modella e attrice spagnola Rocío Muñoz Morales; la divertente attrice Nadia Rinaldi, indimenticabile nel film S.P.Q.R. – 2000 e ½ anni fa, di Carlo Vanzina; il campione olimpico Massimiliano Rosolino; Eleonora Pedron vincitrice nel 2002 di Miss Italia e in ultimo, non per importanza, Luca Ward, nel doppio ruolo di padre e voce narrante.

ITA/ "L'alt" di Lufthansa in attesa di conti e giudici

Tre sorelle, la trama del film

Il film racconta le storie complicate di tre sorelle, la prima è Marina, interpretata da Serena Autieri, una donna che conduce una vita agiata avendo sposato un primario di ortopedia. Un giorno scopre il tradimento del marito con l’assistente e, disperata, vede in un attimo crollarle il mondo addosso. Decide così di andare a parlare con sua sorella Sabrina, interpretata da Giulia Bevilacqua perché è l’unica che può capirla e consolarla, ciò che non sa è che anche sua sorella sta passando un brutto periodo dopo che il marito, avendo scoperto il suo tradimento, ha deciso di lasciarla. Le due donne decidono così di soggiornare qualche tempo a Villa Marina per cercare di rimettere insieme i pezzi delle loro vite. Alla loro vacanza si uniscono anche Lorena (Rocio Muñoz Morales), la massaggiatrice di Marina, e l’ultima sorella, Caterina interpretata da Chiara Francini. L’arrivo del loro vicino di casa di nome Antonio (Fabio Troiano), porterà molto scompiglio tra le tre sorelle. Marina infatti si innamorerà dell’uomo, che però deciderà contemporaneamente di frequentare la sorella Caterina, continuando a nascondere a entrambe le donne il fatto di essere in realtà già sposato con un’altra donna.

LEGGI ANCHE:

ITA/ Le scelte sulla flotta che possono aiutare a staccarsi da Lufthansa

© RIPRODUZIONE RISERVATA