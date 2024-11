Giulia Bevilacqua e Simone Corrente: l’incontro sul set di Distretto di Polizia

Simone Corrente è l’ex compagno di Giulia Bevilacqua, celebre attrice che oggi pomeriggio verrà intervistata da Caterina Balivo a La volta buona su Rai 1. Per lei è arrivata una nuova avventura televisiva, il debutto nella nuova stagione della fiction Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso, e quest’oggi sarà ospite del programma assieme alla collega di set Teresa Saponangelo. Successo in carriera ma anche nella vita privata per l’attrice, felicemente sposata dal 2017 con il marito Nicola Capodanno e madre di due bambini, Vittoria ed Edoardo.

Il principe di Roma, Rai 1/ Trama e cast della commedia storica con Giallini, oggi 9 ottobre 2024

Diversi anni fa, però, Giulia Bevilacqua è stata fidanzata con Simone Corrente, che da collega diventò successivamente compagno. Galeotto per loro fu l’incontro sul set di Distretto di Polizia: lui è stato un volto storico, vestendo i panni del poliziotto Luca Benvenuto dal 2000 al 2011 e dunque per tutta la durata della serie, lei è invece entrata in corsa nel 2005 nei panni della poliziotta Anna Gori ed è rimasta fino al 2009. La coppia ha condiviso una storia d’amore durata circa 6 anni e successivamente naufragata.

Simone Corrente, chi è l’ex compagno di Giulia Bevilacqua: carriera e vita privata

Ma chi è Simone Corrente, ex compagno di Giulia Bevilacqua? Nato a Roma e classe 1975, ha iniziato a lavorare nei fotoromanzi e come fotomodello nelle pubblicità, prima di sbarcare in tv. Nel 2003 ha recitato in Un medico in famiglia 3, poi il grande successo in Distretto di Polizia e altri importanti ruoli ricoperti in serie come Una mamma all’improvviso di Claudio Norza dello scorso anno.

Oltre alla carriera da attore, Simone Corrente avviò anche una breve attività nel settore della ristorazione aprendo due ristoranti a Roma, assieme al collega Ricky Memphis, nel 2004 e 2006 e poi chiusi nel 2010. Ma com’è la sua vita oggi? L’attore nel 2016 ha deciso di trasferirsi in Indonesia, diventando proprietario di un ristorante giapponese e riprendendo dunque in mano la propria passione per la ristorazione. Nel 2018, inoltre, è convolato a nozze con una donna di origine australiane, che l’ha anche reso padre di un bambino nel 2021.