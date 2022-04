Tremezzo, Como/ Finalista de Il borgo dei borghi 2022: alla scoperta del paese

Tremezzo, il borgo dei giardini finalista a “Il borgo dei borghi 2022”

Tremezzo è uno dei finalisti del Contest “Il borgo dei borghi 2022”, in onda domenica 17 sulla Rai. Il nome del paese prende questo il nome per la sua posizione: infatti si trova al centro rispetto alla costa del Lago di Como, a metà strada tra il valico svizzero del Canton Grigioni e la Pianura Padana. È un luogo molto amato e apprezzato dai turisti di ogni luogo che di anno in anno invadono le vie della zona in provincia di Como. Il paesaggio intorno è davvero spettacolare così come le lussuose ville che affacciano direttamente sulle sponde del Lago.

La storia di Tremezzo: cosa rende unico questo borgo per vincere “Il borgo dei borghi 2022”?

Il borgo di Tremezzo nasce nell’800 e, in quell’epoca, si fa conoscere come forza militare difensiva che affianca Milano; se pensiamo invece alla cittadina come è ora, ovvero un luogo bello e ricco, bisogna spostarsi nel diciottesimo secolo. In questa zona sorsero i primi edifici e le ville incantevoli che possono essere osservate ancora oggi. Tremezzo era un punto di riferimento per la borghesia sia italiana sia europea, infatti furono in molti ad abitare le coste scegliendole come luogo per trascorrere le vacanze estive. Oggi è possibile visitare internamente alcune delle costruzioni dell’epoca, ma non tutte perché alcune sono adibite ancora a residenza privata. Comunque l’atmosfera che si respira in questo luogo è davvero magica soprattutto se si decide di raggiungere l’altra sponda del lago con la traversata in barca. Qui un breve video su Tremezzo a”Il borgo dei borghi 2022″.

