Vincitore il Borgo dei Borghi 2024, Classifica/ Chi è? Peccioli! Podio e posizioni dalla 1 alla 20

Vincitore de Il Borgo dei Borghi 2024: trionfa Peccioli!

Eccoci arrivati all’ultimo atto del Borgo dei Borghi. Al terzo posto si posiziona Grazie in provincia di Milano: il borgo è circondato da territorio agricolo e canali, con una flora e fauna posti tutelati dalla Comunità europea. Al secondo posto si posiziona Badolato, un borgo in provincia di Catanzaro immerso in un contesto paesaggistico meraviglioso a pochi km dal mare. A trionfare però è Peccioli, in provincia di Pisa, paesino circondato da vigneti con luoghi meravigliosi come il Pieve di San Verano e il Palazzo senza Tempo. Il borgo è noto anche per le sue installazioni di arte contemporanea! Concludono al decimo posto Nara, nono Castelvetro di Modena, ottavo Arbatax, settimo Maratea, sesto Leporano, quinto Montesano Sulla Marcellana, quarto Isola del Liri, appena fuori dal podio. (agg. JC)

Il Borgo dei Borghi 2024: le posizioni dalla 20esima alla decima

Il Borgo dei Borghi 2024 è arrivato alla finale. Quale sarà il borgo più bello d’Italia? Lo scopriremo solamente tra pochissimo. Nel frattempo andiamo a vedere qual è la classifica dalla ventesima posizione fino alla decima, dunque tutti quei paesi rimasti fuori dalla top 10 ma inclusi comunque tra i 20 borghi più belli della nostra splendida nazione. Al 20esimo posto troviamo Caldes, in provincia di Trento. Al 19esimo troviamo invece Fontainemore in Valle d’Aosta, mentre al 18esimo Stroncone in provincia di Terni. 17esima posizione per Crecchio (Chieti) mentre al 16esimo c’è Genga in provincia di Ancona. 15esima classificata Torreglia, in provincia di Padova, mentre al 14esimo posto c’è Petacciato in provincia di Campobasso. Celle Ligure si classifica 13esima e Guarene (Cuneo) al 12esimo. L’11esimo paese è Muggia, in provincia di Trieste. Al decimo, infine, troviamo Naro, in provincia di Agrigento. (agg. JC)

Venti splendide località italiane in gara: chi vincerà Il Borgo dei Borghi 2024? La finale in onda su Rai3

Tutto pronto per la finale de Il borgo dei borghi 2024 mentre cresce l’attesa di scoprire il vincitore di questa edizione. Per capire quale località trionferà quest’anno non resta che sintonizzarsi su Raitre, a partire dalle ore 20.55 di questa sera, domenica 31 marzo. I borghi che competono per il titolo di vincitore sono Arbatax (Sardegna), Badolato (Calabria), Caldes (Trentino Alto Adige), Castelvetro di Modena (Emilia-Romagna), Celle Ligure (Liguria), Crecchio (Abruzzo), Fontainemore (Valle d’Aosta), Genga (Marche), Grazie (Lombardia), Guarene (Piemonte), Isola del Liri (Lazio), Leporano (Puglia), Maratea (Basilicata), Montesano sulla Marcellana (Campania), Muggia (Friuli-Venezia Giulia), Naro (Sicilia), Peccioli (Toscana), Petacciato (Molise), Stroncone (Umbria) e Torreglia (Veneto).

Si tratta di venti località che rappresentano ogni regione italiana, scelte in base alla bellezza paesaggistica, artistica e culturale. Quest’anno nella giuria di esperti troviamo la chef Isabella Potì, la campionessa Manuela Di Centa ed il saggista saggista Piergiorgio Odifreddi. Assieme al pubblico, i giudici, sceglieranno il vincitore del Borgo dei borghi 2024.

Vincitore de Il Borgo dei Borghi 2024: quale località trionferà in questa edizione? Cresce l’attesa per scoprire la classifica finale

Questa sera, domenica 31 marzo, è prevista la proclamazione del vincitore del Borgo dei borghi 2024. I borghi in gara sono stati presentati nella puntata in onda lo scorso dicembre, in una puntata del Kilimangiaro. Nel mese di febbraio e marzo il pubblico a casa ha potuto esprimere la propria preferenza tramite RaiPlya sul borgo preferito.

Per quanto riguarda la puntata finale di questa sera, oltre a scoprire il vincitore del Borgo dei borghi 2024 avremo anche la classifica completa che verrà rivelata da Camila Raznovich. Di ogni borgo potremo assaporarne le bellezze con un breve filmato, che anticiperà appunto il verdetto finale. Vincitore e classifica finale, cresce l’attesa per capire chi si aggiudicherà il Borgo dei borghi 2024.











